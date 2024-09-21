MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬الحروب‭ ‬المستقبلية‭ ‬ستكون‭ ‬أغلبها‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كلها‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬بما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه ‭ (‬ GETTY ‭)‬ ‭! ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬تتحول‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬العصر‭ ‬وبينها‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬وحتى‭ ‬غير‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اختراق‭ ‬تصنيعها‭ ‬إلى‭ ‬قنابل‭ ‬موقوتة‭ ‬مزروعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البيوت‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لتصبح‭ ‬الاختراقات‭ ‬الأمنية‭ ‬واللعب‭ ‬على‭ ‬الترددات‭ ‬والموجات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وحتى‭ ‬مصادر‭ ‬صناعة‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تتناسل‭ ‬بشكل‭ ‬أخطر‭ ‬عبر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أدوات‭ ‬لحروب‭ ‬الجيل‭ ‬السابع‭ ‬وما‭ ‬قبله‭ ‬وما‭ ‬بعده‭! ‬ليتحول‭ ‬العلم‭ ‬وتتحول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬لتشكيل‭ ‬خروقات‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬وفي‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الأمنية‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬حكوماتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬إلى‭ ‬حكومات‭ ‬إلكترونية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬صاحبة‭ ‬الإنتاج‭ ‬لأجهزة‭ ‬أو‭ ‬تقنيات‭ ‬الاستخدام‭ ‬الرقمي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ومعرفة‭ ‬غموض‭ ‬آليات‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭! ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬التخبط‭ ‬المستقبلي‭ ‬والتهديد‭ ‬الأكبر‭ ‬للدول‭ ‬هو‭ ‬تهديد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استيرادها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬ماذا‭ ‬يحدث‭ ‬لتلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬وداخلها‭ ‬قبل‭ ‬تصديرها‭ ‬إلى‭ ‬المستهلكين‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أثاره‭ ‬غموض‭ ‬تفجيرات‭ ‬‮«‬البيجر‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وحزب‭ ‬الضاحية‭ ‬مؤخرا‭!‬

{ ‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬تحويل‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصالات‭ ‬إلى‭ ‬قنابل‭ ‬موقوتة‭ ‬وإنما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقنيات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬تحتكر‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬كيفية‭ ‬اختراقها‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬ستقوم‭ ‬عليها‭ ‬حروب‭ ‬المستقبل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬سواء‭ ‬بتعطيل‭ ‬الحكومات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬بتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬فضاء‭ ‬غامض‭ ‬للتجسس‭! ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عالمية‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التدمير‭ ‬الجماعي‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مجرد‭ ‬هجوم‭ ‬سيبراني‭! ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬آليات‭ ‬التلاعب‭ ‬تمتلكها‭ ‬جهات‭ ‬التصنيع‭ ‬والتي‭ ‬تخرج‭ ‬أحيانا‭ ‬بأسماء‭ ‬دول‭ ‬فيما‭ ‬هي‭ ‬مخترقة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭!‬

{ ‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬يقول‭ ‬متخصصون‭ ‬منهم‭ ‬د‭. ‬لينا‭ ‬عويدات‭: ‬‮«‬إن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نستهلكه‭ ‬اليوم‭ ‬يشكل‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬حرجة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬كل‭ ‬خدمة‭ ‬تستخدم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬عرضة‭ ‬للاستهداف‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتحول‭ ‬الاستخدام‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬خطر‭ ‬عام‮»‬‭! ‬وتضيف‭: ‬‮«‬أما‭ ‬الوقاية‭ ‬فلا‭ ‬تتوقف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬الشبكة‭ ‬من‭ ‬الاختراقات‭ ‬بل‭ ‬تبدأ‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬بتصنيع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الدقيقة‭ ‬محليا‮»‬‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬به‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬منها‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬رياح‭ ‬التهديد‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬كأداة‭ ‬لحرب‭ ‬مستقبلية‭! ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬تتدرج‭ ‬نحوه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تضع‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬تلك‭ ‬التهديدات‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هي‭ ‬بنفسها‭ ‬منتجة‭ ‬لآليات‭ ‬وتقنيات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬القوى‭ ‬أو‭ ‬النخبة‭ ‬الشيطانية‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الإنترنت‭ ‬سهلا‭ ‬ومتاحا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تتقدم‭ ‬بخطوات‭ ‬كقوى‭ ‬متحكمة‭ ‬بالدول‭ ‬والجماعات‭ ‬والأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يستهلكون‭ ‬بشكل‭ ‬اعتيادي‭ ‬تلك‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والفضاءات‭ ‬الافتراضية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬المفتوحة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬المداخل‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬لأنهم‭ ‬يفتقدون‭ ‬بالأصل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬استهلاكه‭ ‬تكنولوجيا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬الاستخفاف‭ ‬به‭ ‬لأن‭ ‬الحروب‭ ‬المستقبلية‭ ‬ستكون‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬وخاصة‭ ‬حين‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الإدارة‭ ‬واقعة‭ ‬بيد‭ ‬أشرار‭ ‬يتخذون‭ ‬من‭ ‬العلم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬أدوات‭ ‬للسيطرة‭ ‬والتحكم‭ ‬والتدمير‭! ‬وبهذا‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬جهاز‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الفائقة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬السيارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬أو‭ ‬الكهربائية‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬أدوات‭ ‬للاختراق‭ ‬والتفجير‭ ‬مادام‭ ‬إنتاجها‭ ‬وتصنيعها‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬أحد‭ ‬أشكال‭ ‬التلاعب‭ ‬بها‭ ‬وبتقنياتها‭! ‬فهل‭ ‬ستفكر‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استخفاف‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬استهلاك‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬تصنيع‭ ‬ذاتي‭ ‬لأجهزتها‭ ‬وتقنياتها‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭!‬