إجراءات الهيئة.. والعمالة المنزلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مؤخرا‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتطورة‭.. ‬لمست‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قرب‭.. ‬وجدت‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ (‬رب‭ ‬البيت،‭ ‬العامل‭ ‬المنزلي،‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭).. ‬الأمور‭ ‬واضحة،‭ ‬الاشتراطات‭ ‬محددة،‭ ‬الإجراءات‭ ‬قانونية،‭ ‬التعامل‭ ‬راق‭ ‬ومهني،‭ ‬ووسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬حديثة‭ ‬وتكنولوجية‭.. ‬تبقى‭ ‬الرسوم‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المراجعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭.‬

قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬تأشيرة‭ ‬العاملة‭ ‬المنزلية‭ ‬السابقة‭ ‬بستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وصلتني‭ ‬رسائل‭ ‬هاتفية‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬للتذكير‭.. ‬توالت‭ ‬الرسائل‭ ‬الهاتفية‭ ‬لتجنب‭ ‬التأخير،‭ ‬والاستعداد‭ ‬لجلب‭ ‬عاملة‭ ‬منزلية‭ ‬جديدة‭.. ‬هذه‭ ‬خدمة‭ ‬تشكر‭ ‬عليها‭ ‬الهيئة،‭ ‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬الإشارة‭ ‬لها‭ ‬والإشادة‭ ‬بها،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الملاحظات‭ ‬والأخطاء‭.‬

عن‭ ‬طريق‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام،‭ ‬تم‭ ‬جلب‭ ‬عاملة‭ ‬منزلية‭ ‬جديدة،‭ ‬فترة‭ ‬ومدة‭ ‬الاستقدام‭ ‬أصبحت‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬أوقات‭ ‬سابقة‭.. ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬غادرت‭ ‬فيه‭ ‬العاملة‭ ‬السابقة‭ ‬البلاد،‭ ‬كان‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬يستقبل‭ ‬العاملة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬ذهبت‭ ‬لأخذ‭ ‬العاملة‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬الخاص‭ ‬لإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭.. ‬ربما‭ ‬حصر‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬خاص‭ ‬أغلى‭ ‬سعرا‭ ‬وفقا‭ ‬للرسالة‭ ‬الهاتفية،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التعديل،‭ ‬واستثمارا‭ ‬للوقت‭.‬

في‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام،‭ ‬كانت‭ ‬الأمور‭ ‬واضحة‭ ‬وجديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭.. ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬سيكون‭ ‬مع‭ ‬العاملة‭ ‬المنزلية‭.. ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬سيتم‭ ‬تحويله‭ ‬مباشرة‭ ‬للحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للعاملة‭.. ‬لقد‭ ‬قامت‭ ‬الهيئة‭ ‬مشكورة‭ ‬بإلزام‭ ‬مكاتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬بتخليص‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭.. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬لكل‭ ‬خدمة‭ ‬مبلغا‭ ‬وسعرا‭ ‬ورسوما،‭ ‬ولكنها‭ ‬رفعت‭ ‬عن‭ ‬كاهلنا‭ ‬المراجعات‭ ‬والإجراءات‭.. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬الآن‭ ‬يسمح‭ ‬بالاستقدام‭ ‬المباشر‭ ‬للعمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭.‬

مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬أبلغنا‭ ‬أن‭ ‬السفارة‭ ‬الأجنبية‭ ‬خصصت‭ ‬لقاء‭ ‬للعاملة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع،‭ ‬ويجب‭ ‬أخذها‭ ‬إلى‭ ‬هناك،‭ ‬لتستمع‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬السفارة‭ ‬والأمور‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬والمسؤوليات‭.. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬خلاف‭ ‬عليه،‭ ‬طالما‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع،‭ ‬ومن‭ ‬حق‭ ‬وواجب‭ ‬السفارات‭ ‬توعية‭ ‬رعاياها‭ ‬وعمالها‭.‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬الإجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬والإجراءات‭ ‬المستحدثة،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬أخشى‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬العاملة‭ ‬الجديدة‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‭ ‬المبرم‭ ‬‮«‬سنتين‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬أرشدني‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬الذي‭ ‬يوضح‭ ‬إجراءات‭ ‬الانتقال‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني،‭ ‬وتحفظ‭ ‬حق‭ ‬رب‭ ‬المنزل‭.‬

ووجدت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طلب‭ ‬الانتقال‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الحالي‭/ ‬القديم،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬أتم‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الانتقال،‭ ‬وأنه‭ ‬بمجرد‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال،‭ ‬سيتم‭ ‬تحويل‭ ‬رسوم‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬السابق‭ ‬كإشعار‭ ‬دائن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭.‬

جهود‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وإجراءاتها‭ ‬المتطورة‭ ‬مع‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬‮«‬مثلا‮»‬،‭ ‬تستحق‭ ‬الشكر،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تستوجب‭ ‬استمرار‭ ‬المراجعة‭ ‬والتقييم‭ ‬والتقويم،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الرسوم،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬هروب‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭.‬