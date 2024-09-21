الـتـوجـيـه الـمـلـكـي الـحـكـيـم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







عبارات‭ ‬موجزة‭ ‬قالها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬وعفوي‭ ‬تمثل‭ ‬تنبيها‭ ‬ملكيا‭ ‬للكل‭.. ‬تمثل‭ ‬بعبارة‭ ‬ادق‭ ‬توجيها‭ ‬ملكيا‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضية‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬والخطورة‭.‬

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‬نعني‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حين‭ ‬استقبل‭ ‬جلالته‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬كبار‭ ‬افراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬وكبار‭ ‬المسئولين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬يواجهه‭ ‬الشباب‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة،‭ ‬وما‭ ‬يتوجب‭ ‬عمله‭ ‬لحماية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬خطيرة‭.‬

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‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬حين‭ ‬يقول‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬هذا‭ ‬بشكل‭ ‬عفوي‭ ‬تلقائي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خطاب‭ ‬مكتوب‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬القضية‭ ‬تشغل‭ ‬بال‭ ‬جلالته‭ ‬وإنها‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬والخطورة،‭ ‬وهي‭ ‬بالفعل‭ ‬كذلك‭.‬

ما‭ ‬قاله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتوقف‭ ‬امامه‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬مليا،‭ ‬وان‭ ‬يتأمل‭ ‬ما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬أبعاد‭ ‬ومعانٍ‭ ‬تمثل‭ ‬رسالة‭ ‬ملكية‭ ‬إلى‭ ‬الكل‭.‬

توصيف‭ ‬دقيق

لنتأمل‭ ‬بداية‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭.

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جلالته‭ ‬قال‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬الجميع‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬التعايش‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬الخير‭ ‬والسلام‭ ‬والحياة‭ ‬الطيبة‭ ‬والكريمة،‭ ‬ليكونوا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬يدافع‭ ‬عما‭ ‬توارثوه‭ .‬انه‭ ‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬أصبح‭ ‬يتعلم‭ ‬العنف‭ ‬والحروب‭ ‬مثلما‭ ‬نرى‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭..

‬إن‭ ‬التربية‭ ‬الحسنة‭ ‬هي‭ ‬تربية‭ ‬خير‭ ‬وسلام‭ ‬وتعايش‭ ‬ومحبة،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬إذا‭ ‬أثبتت‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ،‭ ‬فسوف‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬مجتمعه‭ ‬وليس‭ ‬العكس‭.‬‮«‬

‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬بمثابة‭ ‬توجيه‭ ‬ملكي‭ ‬له‭ ‬اهمية‭ ‬استثنائية،‭ ‬ويجب‭ ‬التوقف‭ ‬مطولا‭ ‬عند‭ ‬ابعاده‭ ‬والجوانب‭ ‬التي‭ ‬يثيرها‭.

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‬ثلاثة‭ ‬جوانب‭ ‬كبرى‭ ‬ينطوي‭ ‬عليها‭ ‬حديث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نتوقف‭ ‬عندها‭ ‬ونتأملها‭.‬

الجانب‭ ‬الأول‭: ‬ان‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يقدم‭ ‬توصيفا‭ ‬دقيقا‭ ‬للظروف‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬محددة‭.. ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬الأخطار‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬وعلى‭ ‬الشباب‭ ‬بالذات‭.. ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬أي‭ ‬قيم‭ ‬سلبية‭ ‬ومواقف‭ ‬تكرسها‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭.‬

‭ ‬نعلم‭ ‬جميعا‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬وصراعات‭ ‬عنيفة‭ ‬متعددة‭. ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولكن‭ ‬الصراعات‭ ‬العنيفة‭ ‬تمتد‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والكثير‭ ‬منها‭ ‬يأخذ‭ ‬طابعا‭ ‬طائفيا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولبنان‭ ‬واليمن‭ ‬وسوريا‭.‬

هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المتفجر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يؤثر‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬كثيرة‭.‬

الجانب‭ ‬الذي‭ ‬ينبه‭ ‬اليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬ولا‭ ‬يحظى‭ ‬للأسف‭ ‬باهتمام‭ ‬الكثيرين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬هو،‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الشباب‭.. ‬على‭ ‬تفكيرهم‭ ‬والمواقف‭ ‬والقيم‭ ‬التي‭ ‬يتبنونها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الكل‭ ‬بلا‭ ‬استثناء‭ ‬لكن‭ ‬تأثيرها‭ ‬مضاعف‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشباب‭ ‬بالذات‭ ‬بحكم‭ ‬حماسهم‭ ‬واندفاعهم‭ ‬وسنهم‭ ‬الحرجة‭. ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الـتأثيرات‭ ‬سلبية‭.‬

أخطر‭ ‬هذه‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية،‭ ‬والتي‭ ‬نبه‭ ‬اليها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بوضوح،‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمواقف‭ ‬والقيم‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتبناها‭ ‬الشباب‭.‬

الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬تدفع‭ ‬بالتأكيد‭ ‬قطاعا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬التطرف‭ ‬والى‭ ‬تبني‭ ‬مواقف‭ ‬عنيفة‭ ‬او‭ ‬تؤيد‭ ‬العنف‭. ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬تكرس‭ ‬لدى‭ ‬قطاع‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬قيما‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬السلبية‭ ‬مثل‭ ‬قيم‭ ‬التشدد‭ ‬والتطرف‭ ‬السياسي‭ ‬والديني‭ ‬والطائفي،‭ ‬واعتبار‭ ‬ان‭ ‬العنف‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬وسيلة‭ ‬مشروعة‭..‬

بالطبع،‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الـتأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تترتب‭ ‬عليها‭ ‬نتائج‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬العربية‭.‬

هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يتبنى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمواقف‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬ينقلب‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭ ‬ويروج‭ ‬للتطرف‭ ‬والتشدد،‭ ‬وقد‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬العنف‭ ‬أيضا‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة‭.‬

علينا‭ ‬ان‭ ‬نتنبه‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬امر‭ ‬خطير‭ ‬يرتبط‭ ‬بهذه‭ ‬المواقف‭ ‬والقيم‭ ‬السلبية‭ ‬للشباب‭ ‬يفاقم‭ ‬من‭ ‬خطرها‭.‬

علينا‭ ‬ان‭ ‬نتنبه‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبحرين‭ ‬وأغلب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬اجنبية‭ ‬ومنظمات‭ ‬وقوى‭ ‬لديها‭ ‬أصلا‭ ‬اجندات‭ ‬معروفة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬اختراق‭ ‬دولنا‭ ‬ومجتمعاتنا‭ ‬واثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬فيها‭ ‬وتخريبها‭ ‬وهدم‭ ‬مؤسساتها‭ ‬إن‭ ‬استطاعت‭.‬

هذه‭ ‬الدول‭ ‬والقوى‭ ‬والمنظمات‭ ‬الأجنبية‭ ‬لا‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬حالة‭ ‬الشباب‭ ‬نتيجة‭ ‬الظروف‭ ‬السائدة‭ ‬حاليا‭ ‬وما‭ ‬تفرزه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬سلبية‭ ‬أسوأ‭ ‬استغلال،‭ ‬ولا‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬التمرد‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬والتعامل‭ ‬معهم‭ ‬كأداة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اجندات‭ ‬التخريب‭ ‬والتدمير‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نتنبه‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬العربية‭ ‬هناك‭ ‬قوى‭ ‬متطرفة‭ ‬ومتشددة‭ ‬طائفيا‭ ‬او‭ ‬دينيا‭ ‬سوف‭ ‬لن‭ ‬تتردد‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬حالة‭ ‬الشباب‭ ‬هذه‭ ‬وتسعى‭ ‬الى‭ ‬حشدهم‭ ‬ودفعهم‭ ‬الى‭ ‬مواقف‭ ‬وادوار‭ ‬تخريبية‭ ‬مدمرة‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬ذكرناه‭ ‬يبين‭ ‬كما‭ ‬اشرت‭ ‬ان‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ينبه‭ ‬الى‭ ‬ظاهرة‭ ‬خطيرة‭ ‬فعلا‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬المطلوب؟

الجانب‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬ينطوي‭ ‬عليه‭ ‬حديث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬وهذه‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الشباب‭.‬

المطلوب‭ ‬ببساطة‭ ‬بحسب‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬الشباب‭.. ‬حماية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التأثيرات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحصينهم‭.‬

القضية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬أشار‭ ‬اليها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬حماية‭ ‬الشباب‭ ‬وتحصينهم‭ ‬هي‭ ‬ضرورة‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى‭ ‬ليس‭ ‬لحمايتهم‭ ‬فقط،‭ ‬وانما‭ ‬وبنفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬لحماية‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬قال‭ ‬اننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يدافع‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬مجتمعه‭ ‬وليس‭ ‬العكس‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬حديث‭ ‬حكيم‭ ‬يلخص‭ ‬جوهر‭ ‬القضية‭. ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الشباب‭ ‬معاول‭ ‬بناء‭ ‬للوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬وقوة‭ ‬كبرى‭ ‬للدفاع‭ ‬عنه،‭ ‬لا‭ ‬معاول‭ ‬هدم‭ ‬للدولة‭ ‬والمجتمع‭.‬

كيف‭ ‬نحمي‭ ‬الشباب؟

الجانب‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يثريه‭ ‬حديث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يتعلق‭ ‬بالطريق‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الـتأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬وتحصينهم‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬كيف‭ ‬لنا‭ ‬ان‭ ‬نحمي‭ ‬شباب‭ ‬البحرين؟

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حدد‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الشباب‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق،‭ ‬في‭ ‬امرين‭:‬

الأول‭: ‬تكريس‭ ‬القيم‭ ‬لوطنية‭.‬

والثاني‭: ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬السليمة‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬نكرس‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬‮«‬التعايش‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬الخير‭ ‬والسلام‭ ‬والحياة‭ ‬الطيبة‭ ‬والكريمة‮»‬‭ ‬وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التربية‭ ‬الحسنة‭ ‬هي‭ ‬تربية‭ ‬خير‭ ‬وسلام‭ ‬وتعايش‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬توجيه‭ ‬ملكي‭ ‬حكيم‭ ‬لكيفية‭ ‬حماية‭ ‬الشباب‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يوجه‭ ‬إلى‭ ‬الأهمية‭ ‬الحاسمة‭ ‬لبناء‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬السليم،‭ ‬وتكريس‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬السليمة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬واعتبر‭ ‬جلالته‭ ‬ان‭ ‬التربية‭ ‬السليمة‭ ‬هي‭ ‬الطرق‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذ‭ ‬الهدف‭.‬

من‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي؟‭.. ‬من‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬تكريس‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬وهذه‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة؟

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬الجميع‭ ‬الشباب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭.‬

أي‭ ‬ان‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بلا‭ ‬استثناء‭ ‬مسئول‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭.‬

الأسرة‭ ‬أولا‭ ‬هي‭ ‬المسئول‭ ‬الأول‭. ‬هي‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬تربية‭ ‬أبنائها‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬السليمة‭.. ‬هي‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬تحصين‭ ‬ابنائهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬نزعات‭ ‬التطرف‭ ‬والعنف‭.. ‬هي‭ ‬المسئول‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬زرع‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬لدى‭ ‬ابنائها‭.‬

كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬وأجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬مسئولة‭ ‬كلٌ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬الشباب‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭.‬

كل‭ ‬أجهزة‭ ‬الاعلام‭ ‬مسئولة‭.. ‬مسئولة‭ ‬عن‭ ‬التوعية‭ ‬العامة‭ ‬للشباب‭ ‬وكل‭ ‬افراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بأخطار‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتأثيراته‭ ‬السلبية،‭ ‬والتوعية‭ ‬بالأهمية‭ ‬الوطنية‭ ‬لرعاية‭ ‬الشباب‭ ‬وتوجيههم‭ ‬التوجيه‭ ‬السليم،‭ ‬ومسئولة‭ ‬عن‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬المخططات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الشباب‭ ‬خصوصا‭.‬

كل‭ ‬قوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ومنظماته‭ ‬مسئولة‭.‬

المهم‭ ‬ان‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يدرك‭ ‬جديا‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لتنبيه‭ ‬وتوجيه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬وان‭ ‬يتصرف‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

تحصين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية

الأوضاع‭ ‬المتفجرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تحمل‭ ‬تهديدات‭ ‬وتحديات‭ ‬كبرى‭ ‬لكل‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬ومن‭ ‬البديهي‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬رؤية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬ومع‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬المستقبل‭.‬

والمؤكد‭ ‬ان‭ ‬تحصين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الأولويات‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬حاضرا‭ ‬ومستقبلا‭. ‬تحصين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬عوامل‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والأبعاد‭ ‬السلبية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

وفي‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬تحصين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬يأتي‭ ‬هدف‭ ‬حماية‭ ‬الشباب،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أكده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ومحدد‭.‬

الحقيقة‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بأبعاده‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬أشرنا‭ ‬ينبه‭ ‬الى‭ ‬الأهمية‭ ‬الحاسمة‭ ‬للمبادرة‭ ‬بوضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬لحماية‭ ‬الشباب‭ ‬وتحصينهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التأثيرات‭ ‬الشديدة‭ ‬السلبية‭ ‬للأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬ومختلف‭ ‬الأساليب‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬نبه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭.‬

بالطبع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬المعنية‭ ‬مطالبة‭ ‬بطرح‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬قوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وصياغة‭ ‬برامج‭ ‬عملية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وتدشين‭ ‬حملة‭ ‬توعية‭ ‬واسعة‭ ‬للشباب‭ ‬وكل‭ ‬قوى‭ ‬المجتمع‭.‬

هذه‭ ‬قضية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬أولوية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭. ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬كله‭.‬

الخلاصة‭ ‬ان‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بهذا‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬بضرورة‭ ‬حماية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية،‭ ‬قد‭ ‬نبه‭ ‬جلالته‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬المتفجرة‭ ‬حاليا،‭ ‬لا‭ ‬هدف‭ ‬اكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬تحصين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومن‭ ‬حماية‭ ‬الشباب‭ ‬خصوصا‭. ‬