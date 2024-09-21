مؤتمر عموم روسيا للنساء المسلمات يدعو إلى الـحـفـاظ علـى القيم العائلية التقليدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعت المشاركات في مؤتمر عموم روسيا للنساء المسلمات، المنعقد في سيمفيروبول عاصمة القرم، كافة المؤمنين إلى الحفاظ على القيم التقليدية وتعزيز الهوية المدنية لعموم روسيا.
وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر: «يجب على منظمات النساء المسلمات أن تلتزم بشكل ثابت بمسار تعزيز الهوية المدنية لعموم روسيا، والحفاظ على الثقافة والقيم العائلية لشعوب روسيا، مع إيلاء اهتمام خاص لتعليم جيل الشباب بروح الحب للوطن الأم، واحترام الشعب الروسي المتعدد الجنسيات والأديان».
كما أعربت المشاركات في المؤتمر عن دعمهن لأنشطة الناشطات المسلمات في تنفيذ المشاريع العامة في مناطق دونباس ونوفوروسيا، وأعربن عن استعدادهن لتكثيف التعاون وتبادل الخبرات في العمل مع النساء والشباب المؤمنين.
ويعقد المؤتمر المذكور تحت شعار «دور المرأة المسلمة في الحفاظ على الوحدة بين الأعراق وتعزيز الروح الوطنية في روسيا: التقاليد والحداثة»، وتجري فعاليته في سيمفيروبول في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر.
وتشرف على تنظيم المؤتمر الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، بمساعدة مؤسسة دعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم، ووزارة السياسة الداخلية والإعلام والاتصالات في جمهورية القرم.
وتشارك في المؤتمر 60 مندوبة يمثلن الأوساط المسلمة في داغستان وموسكو وقازان وجمهورية دونيتسك وجمهورية القرم.
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