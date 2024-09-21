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مؤتمر عموم روسيا للنساء المسلمات يدعو إلى الـحـفـاظ علـى القيم العائلية التقليدية

9/21/2024 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬عموم‭ ‬روسيا‭ ‬للنساء‭ ‬المسلمات،‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬سيمفيروبول‭ ‬عاصمة‭ ‬القرم،‭ ‬كافة‭ ‬المؤمنين‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬التقليدية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬المدنية‭ ‬لعموم‭ ‬روسيا‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬منظمات‭ ‬النساء‭ ‬المسلمات‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬بشكل‭ ‬ثابت‭ ‬بمسار‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬المدنية‭ ‬لعموم‭ ‬روسيا،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬والقيم‭ ‬العائلية‭ ‬لشعوب‭ ‬روسيا،‭ ‬مع‭ ‬إيلاء‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬لتعليم‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬بروح‭ ‬الحب‭ ‬للوطن‭ ‬الأم،‭ ‬واحترام‭ ‬الشعب‭ ‬الروسي‭ ‬المتعدد‭ ‬الجنسيات‭ ‬والأديان‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬عن‭ ‬دعمهن‭ ‬لأنشطة‭ ‬الناشطات‭ ‬المسلمات‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬دونباس‭ ‬ونوفوروسيا،‭ ‬وأعربن‭ ‬عن‭ ‬استعدادهن‭ ‬لتكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭ ‬المؤمنين‭.‬

ويعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬المذكور‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬بين‭ ‬الأعراق‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭: ‬التقاليد‭ ‬والحداثة‮»‬،‭ ‬وتجري‭ ‬فعاليته‭ ‬في‭ ‬سيمفيروبول‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭.‬

وتشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإدارة‭ ‬الدينية‭ ‬لمسلمي‭ ‬جمهورية‭ ‬القرم‭ ‬ومدينة‭ ‬سيفاستوبول،‭ ‬بمساعدة‭ ‬مؤسسة‭ ‬دعم‭ ‬الثقافة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والعلوم‭ ‬والتعليم،‭ ‬ووزارة‭ ‬السياسة‭ ‬الداخلية‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬القرم‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬60‭ ‬مندوبة‭ ‬يمثلن‭ ‬الأوساط‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬داغستان‭ ‬وموسكو‭ ‬وقازان‭ ‬وجمهورية‭ ‬دونيتسك‭ ‬وجمهورية‭ ‬القرم‭.‬

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