طفل ((بطل)) ينقذ والده من مخالب دب هم بافتراسه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استطاع صبي لم يتجاوز 12 عاماً إنقاذ والده من بين مخالب دب يبلغ وزنه 200 رطل.
وفوجئ الصبي الأمريكي أوين رايان بيرمان، حين شاهد والده يتعرض لهجوم الدب، فسارع لالتقاط بندقية الأب وأطلق النار على الدب وقتله.
وقال بيرمان: «كنت على الأرض والدب فوقي، وشعرت بالرصاصة تخترق الدب، كان أوين بطلاً، أطلق النار على ذلك الدب وقتله».
وأكد ضابط الحفاظ على الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن داستن غابريلسون هذه القصة، حيث قال إن الأب والابن كانا في رحلة صيد قانوني، وترك الدب جروحاً عميقة في وجه الأب وجبهته وذراعيه وساقيه.
وقال الطفل: «تناولت البندقية في البداية على أمل تخويف الدب وإبعاده برصاصة تحذيرية، لكني رأيت هجومه على أبي قوياً للغاية، لم يكن لدي وقت فأطلقت رصاصة باتجاهه».
وقال الأب: فخور بأوين، لقد تماسك حقاً، ولكن بعد أن انتهى الأمر كان من الواضح أنه كان متأثراً للغاية، عندما عدنا إلى المنزل أخبرت زوجتي أنني انتهيت من صيد الدببة إلى الأبد، لن أقوم بذلك مرة أخرى.
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