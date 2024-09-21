Sunday, 22 September 2024 04:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طفل ((بطل)) ينقذ والده من مخالب دب هم بافتراسه

9/21/2024 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استطاع‭ ‬صبي‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬إنقاذ‭ ‬والده‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مخالب‭ ‬دب‭ ‬يبلغ‭ ‬وزنه‭ ‬200‭ ‬رطل‭.‬

وفوجئ‭ ‬الصبي‭ ‬الأمريكي‭ ‬أوين‭ ‬رايان‭ ‬بيرمان،‭ ‬حين‭ ‬شاهد‭ ‬والده‭ ‬يتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬الدب،‭ ‬فسارع‭ ‬لالتقاط‭ ‬بندقية‭ ‬الأب‭ ‬وأطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الدب‭ ‬وقتله‭.‬

وقال‭ ‬بيرمان‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والدب‭ ‬فوقي،‭ ‬وشعرت‭ ‬بالرصاصة‭ ‬تخترق‭ ‬الدب،‭ ‬كان‭ ‬أوين‭ ‬بطلاً،‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الدب‭ ‬وقتله‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ضابط‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ويسكونسن‭ ‬داستن‭ ‬غابريلسون‭ ‬هذه‭ ‬القصة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الأب‭ ‬والابن‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬صيد‭ ‬قانوني،‭ ‬وترك‭ ‬الدب‭ ‬جروحاً‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الأب‭ ‬وجبهته‭ ‬وذراعيه‭ ‬وساقيه‭.‬

وقال‭ ‬الطفل‭: ‬‮«‬تناولت‭ ‬البندقية‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تخويف‭ ‬الدب‭ ‬وإبعاده‭ ‬برصاصة‭ ‬تحذيرية،‭ ‬لكني‭ ‬رأيت‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬أبي‭ ‬قوياً‭ ‬للغاية،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدي‭ ‬وقت‭ ‬فأطلقت‭ ‬رصاصة‭ ‬باتجاهه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الأب‭: ‬فخور‭ ‬بأوين،‭ ‬لقد‭ ‬تماسك‭ ‬حقاً،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متأثراً‭ ‬للغاية،‭ ‬عندما‭ ‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬أخبرت‭ ‬زوجتي‭ ‬أنني‭ ‬انتهيت‭ ‬من‭ ‬صيد‭ ‬الدببة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬لن‭ ‬أقوم‭ ‬بذلك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

MENAFN21092024000055011008ID1108699928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث