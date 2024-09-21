طفل ((بطل)) ينقذ والده من مخالب دب هم بافتراسه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفوجئ‭ ‬الصبي‭ ‬الأمريكي‭ ‬أوين‭ ‬رايان‭ ‬بيرمان،‭ ‬حين‭ ‬شاهد‭ ‬والده‭ ‬يتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬الدب،‭ ‬فسارع‭ ‬لالتقاط‭ ‬بندقية‭ ‬الأب‭ ‬وأطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الدب‭ ‬وقتله‭.‬

وقال‭ ‬بيرمان‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والدب‭ ‬فوقي،‭ ‬وشعرت‭ ‬بالرصاصة‭ ‬تخترق‭ ‬الدب،‭ ‬كان‭ ‬أوين‭ ‬بطلاً،‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الدب‭ ‬وقتله‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ضابط‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ويسكونسن‭ ‬داستن‭ ‬غابريلسون‭ ‬هذه‭ ‬القصة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الأب‭ ‬والابن‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬صيد‭ ‬قانوني،‭ ‬وترك‭ ‬الدب‭ ‬جروحاً‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الأب‭ ‬وجبهته‭ ‬وذراعيه‭ ‬وساقيه‭.‬

وقال‭ ‬الطفل‭: ‬‮«‬تناولت‭ ‬البندقية‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تخويف‭ ‬الدب‭ ‬وإبعاده‭ ‬برصاصة‭ ‬تحذيرية،‭ ‬لكني‭ ‬رأيت‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬أبي‭ ‬قوياً‭ ‬للغاية،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدي‭ ‬وقت‭ ‬فأطلقت‭ ‬رصاصة‭ ‬باتجاهه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الأب‭: ‬فخور‭ ‬بأوين،‭ ‬لقد‭ ‬تماسك‭ ‬حقاً،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متأثراً‭ ‬للغاية،‭ ‬عندما‭ ‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬أخبرت‭ ‬زوجتي‭ ‬أنني‭ ‬انتهيت‭ ‬من‭ ‬صيد‭ ‬الدببة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬لن‭ ‬أقوم‭ ‬بذلك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬