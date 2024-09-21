بيانات رسمية صادمة: يتم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب واحدة كل ساعة في لندن!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصلت هيئة الإذاعة البريطانية «
BBC » على بيانات رسمية صادمة تشير إلى تسجيل بلاغ عن وقوع جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن. إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 8800 حادثة اغتصاب لشرطة العاصمة في عام 2023 بمعدل 24 حالة يوميًا.
وتُظهر البيانات أيضًا أنه تم الإبلاغ عن 11000 تقرير آخر عن جرائم جنسية أخرى إلى القوة العام الماضي، وكان ربع الجرائم المبلغ عنها من أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وكانت هناك مجموعتان من بيانات الجرائم: واحدة عن الاغتصاب المبلغ عنه فقط، وأخرى تتضمن الاعتداء الجنسي والاعتداء بالاختراق وجرائم محاولة الاغتصاب.
ومن عام 2018 إلى عام 2023، من بين كل هذه الجرائم، زاد إجمالي الحوادث المبلغ عنها بنسبة 14 % إلى ما يقرب من 20000. جدير بالذكر أن الأرقام تمثل عدد التقارير الصادرة من عام 2018 إلى عام 2023، لكنها لا تعني بالضرورة أن جميع الجرائم حدثت خلال تلك الفترة الزمنية.
بدورها، وصفت الجمعيات الخيرية هذه النتائج بأنها «مروعة»، لكنهم أشاروا إلى أن الحجم الحقيقي للجرائم الجنسية سيكون أعلى بكثير.
وأكدت شرطة العاصمة أنها تعمل على مواجهة العنف الجنسي، وتسعى لتحسين أدائها، مشيرةً إلى أن عدد الاتهامات بالاغتصاب قد تضاعف أكثر من مرتين منذ عام 2020.
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