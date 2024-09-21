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بيانات رسمية صادمة: يتم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب واحدة كل ساعة في لندن!

9/21/2024 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصلت‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬ BBC ‮»‬‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬صادمة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬بلاغ‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬جريمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8800‭ ‬حادثة‭ ‬اغتصاب‭ ‬لشرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بمعدل‭ ‬24‭ ‬حالة‭ ‬يوميًا‭.‬

وتُظهر‭ ‬البيانات‭ ‬أيضًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬11000‭ ‬تقرير‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬جنسية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬ربع‭ ‬الجرائم‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬عامًا‭. ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬مجموعتان‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬الجرائم‭: ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬الاغتصاب‭ ‬المبلغ‭ ‬عنه‭ ‬فقط،‭ ‬وأخرى‭ ‬تتضمن‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬والاعتداء‭ ‬بالاختراق‭ ‬وجرائم‭ ‬محاولة‭ ‬الاغتصاب‭.‬

ومن‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬زاد‭ ‬إجمالي‭ ‬الحوادث‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‭ ‬بنسبة‭ ‬14 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20000‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬تمثل‭ ‬عدد‭ ‬التقارير‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الجرائم‭ ‬حدثت‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭.‬

بدورها،‭ ‬وصفت‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مروعة‮»‬،‭ ‬لكنهم‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحجم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬سيكون‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭.‬

وأكدت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي،‭ ‬وتسعى‭ ‬لتحسين‭ ‬أدائها،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالاغتصاب‭ ‬قد‭ ‬تضاعف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرتين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

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