موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصدر للعام السبعين من دون منافس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصدرت‭ ‬نسخة‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬أغسطس،‭ ‬بينما‭ ‬طُرحت‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وبات‭ ‬الكتاب‭ ‬يُطبع‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬لغة،‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬اللغات‭ ‬التي‭ ‬ينطق‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬باول‭ ‬جانولوس،‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1985،‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التكلّم‭ ‬مع‭ ‬متحدثين‭ ‬بـ‭ ‬41‭ ‬لغة‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬نسخة،‭ ‬تُعدّ‭ ‬النسخة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ثالث‭ ‬أكثر‭ ‬النسخ‭ ‬انتشارا،‭ ‬بعد‭ ‬اللغتين‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والألمانية‭. ‬

ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬موسوعة‭ ‬جينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬كريغ‭ ‬جلينداي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬كتاب‭ ‬يعرفه‭ ‬ويحبه‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

أطول‭ ‬رجل‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة؟‭ ‬التركي‭ ‬سلطان‭ ‬كوسن‭ (‬2 ‭,‬ 51‭ ‬متر‭). ‬أطول‭ ‬نفق‭ ‬مروري‭ ‬في‭ ‬العالم؟‭ ‬في‭ ‬النرويج‭ ‬بطول‭ ‬24 ‭,‬ 5‭ ‬كيلومترا‭. ‬أكبر‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء؟‭ ‬البريطانية‭ ‬دافني‭ ‬سيلف‭ ‬التي‭ ‬وُظّفت‭ ‬بعمر‭ ‬95‭ ‬عاما‭... ‬محور‭ ‬الكتاب‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬وغيرها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬كثيرة‭. ‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مجلدات‭ ‬كبيرة‭ ‬أخرى،‭ ‬عانت‭ ‬موسوعة‭ ‬جينيس‭ ‬تقلّص‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الموسوعات‭ ‬شبه‭ ‬اختفت،‭ ‬فيما‭ ‬بقيت‭ ‬القواميس‭ ‬مستمرة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬وتحوّلت‭ ‬الكتب‭ ‬القانونية‭ ‬إصدارات‭ ‬رقمية‭. ‬

ويقول‭ ‬جلينداي‭: ‬‮«‬سُجل‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬الكتب،‭ ‬ولم‭ ‬نعد‭ ‬نبيع‭ ‬الأعداد‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬نبيعها‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬الكتاب‭ ‬تغييرات،‭ ‬إذ‭ ‬أضيفت‭ ‬ألوان‭ ‬إلى‭ ‬صفحاته‭ ‬بدءا‭ ‬بنهاية‭ ‬التسعينيات،‭ ‬وتم‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬صفحة،‭ ‬فلم‭ ‬تعد‭ ‬النسخة‭ ‬الجدية‭ ‬والمنهجية‭ ‬مُعتمدة‭. ‬

يشير‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬أحدثت‭ ‬تغييرات‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬مصادر‭ ‬جديدة‭ ‬للإيرادات‭ ‬بينها‭ ‬مثلا‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬الصفحات‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬لأن‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬نقدّمه‭ ‬سلس‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

ويقترب‭ ‬حساب‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جينيس‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭. ‬