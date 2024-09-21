رائـدا فـضـاء روسـيـان يحـطـمـان الـرقـم القياسي للبقاء على محطة الفضاء الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وحطم‭ ‬كونونينكو‭ ‬وتشوب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬لأطول‭ ‬إقامة‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬سيرجي‭ ‬بروكوبيف‭ ‬وديمتري‭ ‬بيتلين،‭ ‬ورائد‭ ‬فضاء‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬روبيو‭. ‬وحقق‭ ‬الرواد‭ ‬الثلاثة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قضاء‭ ‬370‭ ‬يوما‭ ‬و21‭ ‬ساعة‭ ‬و22‭ ‬دقيقة‭ ‬و16‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭. ‬

‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬كونونينكو‭ ‬وتشوب،‭ ‬اللذان‭ ‬توجها‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬الفضاء‭ ‬‮«‬سويوز‭ ‬ام‭ ‬اس25‭-‬‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬قضاء‭ ‬374‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الجديد‭. ‬