رائـدا فـضـاء روسـيـان يحـطـمـان الـرقـم القياسي للبقاء على محطة الفضاء الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق رائدا الفضاء الروسيان أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب رقما قياسيا جديدا لأطول مهمة واحدة على متن محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» في بيان الجمعة.
وحطم كونونينكو وتشوب الرقم القياسي السابق لأطول إقامة متواصلة في الفضاء في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية، وهو الرقم الذي سجله رواد الفضاء سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، ورائد فضاء وكالة ناسا فرانسيسكو روبيو. وحقق الرواد الثلاثة الرقم القياسي السابق في سبتمبر 2023، من خلال قضاء 370 يوما و21 ساعة و22 دقيقة و16 ثانية على متن محطة الفضاء الدولية.
ومن المتوقع أن يعود كونونينكو وتشوب، اللذان توجها إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023، إلى الأرض على متن مركبة الفضاء «سويوز ام اس25-» يوم 23 سبتمبر 2024، بعد قضاء 374 يوما في الفضاء وهو الرقم القياسي الجديد.
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