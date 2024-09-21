أشرف عبد الباقي: أنا مصري بنسبة 98% وأجريت تحليل DNA في أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)DNA

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬نت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمود‭ ‬سعد‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ SOLD ‭ ‬ OUT ‭ ‬‮«‬كامل‭ ‬العدد‮»‬‭: ‬‮«‬عملت‭ ‬اختبار‭ ‬ DNA ‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬بعد‭ ‬مشاهدتي‭ ‬لأحد‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬أشخاص‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬أصولهم‭ ‬وأنهم‭ ‬من‭ ‬إنجلترا‭ ‬وعند‭ ‬إجرائهم‭ ‬تحليل‭ ‬ DNA ‭ ‬اكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬أصولهم‭ ‬من‭ ‬بلاد‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما،‭ ‬ومنها‭ ‬بلاد‭ ‬يكرهونها‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬عجبتني‭ ‬الحكاية‭ ‬ووجدت‭ ‬الموضوع‭ ‬سهلا‭ ‬جدا‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬أحضرته‭ ‬من‭ ‬الصيدلية‭ ‬وقمت‭ ‬بملئه‭ ‬وإرساله‭ ‬للمعمل‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬ليقوموا‭ ‬بإرسال‭ ‬نتيجة‭ ‬العينة‭ ‬التي‭ ‬تكشف‭ ‬أصولي‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬سنة‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬عرفت‭ ‬عائلتي‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬سنة،‭ ‬وفيه‭ ‬ناس‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بي‭ ‬لكن‭ ‬درجة‭ ‬القرابة‭ ‬قد‭ ‬إيه،‭ ‬وبيطلع‭ ‬كمان‭ ‬الأمراض‭ ‬الوراثية‭.. ‬وفيه‭ ‬أكلات‭ ‬معينة‭ ‬ممكن‭ ‬تبقى‭ ‬مضرة،‭ ‬وفيه‭ ‬ناس‭ ‬بتنضر‭ ‬من‭ ‬الخضار‭ ‬كل‭ ‬ده‭ ‬بيبان‭ ‬من‭ ‬ DNA ‮»‬‭.‬

واستكمل‭ ‬أن‭ ‬عائلته‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الاختبار‭ ‬أنها‭ ‬موجودة‭ ‬حول‭ ‬القاهرة‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬سنة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬فأنا‭ ‬أصولي‭ ‬مصرية‭ ‬تماما‭ ‬بدرجة‭ ‬98 ‭%‬ ‮»‬‭.‬

كما‭ ‬كشف‭ ‬النجم‭ ‬أشرف‭ ‬عبد‭ ‬الباقي‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يحتفظ‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بـ«حرباية‮»‬‭ ‬وغزالتين‭.‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬عبد‭ ‬الباقي‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمود‭ ‬سعد‭ ‬إن‭ ‬ابنته‭ ‬رأت‭ ‬الحرباية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أصدقائها‭ ‬وأعجبت‭ ‬بشكلها‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هي‭ ‬كائن‭ ‬ملوش‭ ‬أي‭ ‬لازمة‭ ‬ولا‭ ‬بتعمل‭ ‬أي‭ ‬حاجة،‭ ‬بس‭ ‬ساعات‭ ‬تبقى‭ ‬مفيدة‭ ‬وتصطاد‭ ‬الدبان‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬ما‭ ‬سر‭ ‬وجود‭ ‬غزالتين‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬قال‭ ‬أشرف‭ ‬عبد‭ ‬الباقي‭ ‬إن‭ ‬لديه‭ ‬صديقا‭ ‬أحضر‭ ‬له‭ ‬الغزالتين،‭ ‬وقام‭ ‬بإعداد‭ ‬قفص‭ ‬لهما‭ ‬ليعتادوا‭ ‬على‭ ‬المكان‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬ثم‭ ‬أطلقهما‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬خاصة‭ ‬بمنزله‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬عبد‭ ‬الباقي‭ ‬عرض‭ ‬له‭ ‬مؤخرا‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬جولة‭ ‬أخيرة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬محمد‭ ‬ندا،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬السيناريو‭ ‬محمد‭ ‬الشخيبي،‭ ‬وإخراج‭ ‬مريم‭ ‬أحمدي،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العمل‭ ‬أحمد‭ ‬السقا،‭ ‬وحنان‭ ‬مطاوع،‭ ‬وأسماء‭ ‬أبو‭ ‬اليزيد،‭ ‬وعلي‭ ‬صبحي‭.‬