أشرف عبد الباقي: أنا مصري بنسبة 98% وأجريت تحليل DNA في أمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في أحدث ظهور للفنان المصري أشرف عبد الباقي كشف عن بعض الأسرار والخبايا في حياته، من بين أبرزها وأغربها هو تفاصيل اختبار
DNA أجراه في أمريكا لمعرفة جذور عائلته منذ ألف عام.
وذكر موقع «العربية نت» أن الفنان المصري قال في لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج SOLD OUT «كامل العدد»: «عملت اختبار DNA في أمريكا بعد مشاهدتي لأحد البرامج التي ظهر فيه أشخاص يتحدثون عن أصولهم وأنهم من إنجلترا وعند إجرائهم تحليل DNA اكتشفوا أن أصولهم من بلاد مختلفة تماما، ومنها بلاد يكرهونها».
وتابع: «عجبتني الحكاية ووجدت الموضوع سهلا جدا عبارة عن شيء أحضرته من الصيدلية وقمت بملئه وإرساله للمعمل في أمريكا، ليقوموا بإرسال نتيجة العينة التي تكشف أصولي من 1000 سنة.
وأردف: «عرفت عائلتي من ألف سنة، وفيه ناس على علاقة بي لكن درجة القرابة قد إيه، وبيطلع كمان الأمراض الوراثية.. وفيه أكلات معينة ممكن تبقى مضرة، وفيه ناس بتنضر من الخضار كل ده بيبان من DNA ».
واستكمل أن عائلته ظهرت في الاختبار أنها موجودة حول القاهرة من ألف سنة، قائلا: «فأنا أصولي مصرية تماما بدرجة 98 % ».
كما كشف النجم أشرف عبد الباقي أيضا عن أنه يحتفظ في منزله بـ«حرباية» وغزالتين.
وقال أشرف عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد إن ابنته رأت الحرباية عن طريق الصدفة من خلال أصدقائها وأعجبت بشكلها.
وأضاف: «هي كائن ملوش أي لازمة ولا بتعمل أي حاجة، بس ساعات تبقى مفيدة وتصطاد الدبان».
وردا على سؤال ما سر وجود غزالتين في المنزل، قال أشرف عبد الباقي إن لديه صديقا أحضر له الغزالتين، وقام بإعداد قفص لهما ليعتادوا على المكان مدة أسبوع ثم أطلقهما في حديقة خاصة بمنزله.
يذكر أن أشرف عبد الباقي عرض له مؤخرا مسلسل «جولة أخيرة»، من تأليف محمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل أحمد السقا، وحنان مطاوع، وأسماء أبو اليزيد، وعلي صبحي.
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