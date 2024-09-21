النصر يدشن قناته والبث 24 ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وستنقل‭ ‬المنصة‭ ‬تدريبات‭ ‬الفرق‭ ‬المختلفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواجهات‭ ‬التجريبية،‭ ‬ومقابلات‭ ‬حصرية‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬النادي،‭ ‬وسيكون‭ ‬بثها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬حسبما‭ ‬أوضحت‭ ‬مصادر‭ ‬خاصة‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬أم‭ ‬السبت‭. ‬وتأتي‭ ‬خطوة‭ ‬تدشين‭ ‬قناة‭ ‬النادي‭ ‬الرسمية‭ ‬بإشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة،‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬النادي،‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تخصيص‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭. ‬ويعد‭ ‬القطب‭ ‬العاصمي‭ ‬أول‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يدشن‭ ‬قناته‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنصة‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬حقوق‭ ‬بث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬المختلفة،‭ ‬مثل‭ ‬بطولات‭ ‬الملاكمة،‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭.‬