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النصر يدشن قناته والبث 24 ساعة

9/21/2024 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬تدشين‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ (‬دي‭ ‬أيه‭ ‬زد‭ ‬إن‭) ‬العالمية‭ ‬للبث‭ ‬الرقمي،‭ ‬حسبما‭ ‬نشره‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬التدوينات‭ ‬القصيرة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بإعلان‭ ‬شراكتنا‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ (‬دي‭
‬أيه‭ ‬زد‭ ‬إن‭ )‬،‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬تشمل‭ ‬إطلاق‭ ‬قناة‭ ‬‮
‬‭(‬النصر‭) ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬إضافة‭ ‬لظهور‭ ‬شعار‭ (‬دي‭
‬أيه‭ ‬زد‭ ‬إن‭) ‬على‭ ‬قمصان‭ ‬الفريق‭ ‬للمباريات‭ ‬والتدريبات‭ ‬معا،‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬لجماهيرنا‮»‬‭.‬

وستنقل‭ ‬المنصة‭ ‬تدريبات‭ ‬الفرق‭ ‬المختلفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواجهات‭ ‬التجريبية،‭ ‬ومقابلات‭ ‬حصرية‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬النادي،‭ ‬وسيكون‭ ‬بثها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬حسبما‭ ‬أوضحت‭ ‬مصادر‭ ‬خاصة‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬أم‭ ‬السبت‭. ‬وتأتي‭ ‬خطوة‭ ‬تدشين‭ ‬قناة‭ ‬النادي‭ ‬الرسمية‭ ‬بإشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة،‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬النادي،‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تخصيص‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭. ‬ويعد‭ ‬القطب‭ ‬العاصمي‭ ‬أول‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يدشن‭ ‬قناته‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنصة‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬حقوق‭ ‬بث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬المختلفة،‭ ‬مثل‭ ‬بطولات‭ ‬الملاكمة،‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭.‬

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