النصر يدشن قناته والبث 24 ساعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض
– (د ب أ): أعلن نادي النصر السعودي تدشين قناته الرسمية بالشراكة مع منصة (دي أيه زد إن) العالمية للبث الرقمي، حسبما نشره الحساب الرسمي عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس». وكتب الحساب الرسمي للنادي: «سعداء بإعلان شراكتنا الرسمية مع (دي
أيه زد إن )، اتفاقية استراتيجية تشمل إطلاق قناة
(النصر) الأولى من نوعها في الدوري السعودي، إضافة لظهور شعار (دي
أيه زد إن) على قمصان الفريق للمباريات والتدريبات معا، ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية لجماهيرنا».
وستنقل المنصة تدريبات الفرق المختلفة، إضافة إلى المواجهات التجريبية، ومقابلات حصرية مع نجوم النادي، وسيكون بثها على مدار 24 ساعة، حسبما أوضحت مصادر خاصة لصحيفة «الرياضية» أم السبت. وتأتي خطوة تدشين قناة النادي الرسمية بإشراف مباشر من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يملك 75 في المئة من النادي، بعد قرار نقل الملكية يونيو 2023، ضمن برنامج تخصيص الأندية الرياضية. ويعد القطب العاصمي أول ناد في المنطقة يدشن قناته بالشراكة مع المنصة العالمية، التي تملك حقوق بث عدد من الرياضات المختلفة، مثل بطولات الملاكمة، وكرة السلة.
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