Sunday, 22 September 2024 04:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخالدية يواجه المنامة في انطلاقته بدوري ناصر الممتاز

9/21/2024 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستهل‭ ‬الخالدية‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬المنامة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقام‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭.‬

يبدأ‭ ‬الخالدية‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بقوة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬نفسه‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬وتُقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

MENAFN21092024000055011008ID1108699922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث