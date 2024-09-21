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منتخبنا للشباب يفوز على الصين تايبيه

9/21/2024 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فاز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الشباب‭ (‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وسجل‭ ‬الهدف‭ ‬خالد‭ ‬الخلف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬80‭)‬،‭ ‬وجرى‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تايبيه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬2025‭.‬

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬حصد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الشباب‭ ‬أول‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬الآسيوي‭.‬

وسيلعب‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬كمبوديا،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬2‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭.‬

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