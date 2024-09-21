منتخبنا للشباب يفوز على الصين تايبيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فاز منتخبنا الشباب (تحت 20 عاما) لكرة القدم على نظيره الصين تايبيه بنتيجة هدف نظيف، وسجل الهدف خالد الخلف في الدقيقة (80)، وجرى اللقاء على ملعب جامعة فيو جين في مدينة تايبيه، وذلك ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2025.
وبهذا الانتصار حصد منتخبنا الشباب أول 3 نقاط في بداية مشواره الآسيوي.
وسيلعب مباراته المقبلة يوم الأربعاء القادم أمام كمبوديا، عند الساعة 2 ظهراً بتوقيت البحرين، على ملعب جامعة فيو جين.
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