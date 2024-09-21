مكالمة لم تتجاوز ثواني تمكن محتالا من سحب 1188 دينارا من حساب ضحيته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم 29 سبتمبر لجلب مستأنف آسيوي أدين بسجنه 3 سنوات وتغريمه ألف دينار وإبعاده عن البلاد، بعد أن تمكن من سحب 1188 دينارا من حساب سيدة مدعيًا أنه موظف بشركة، وأنه يجب على الأخيرة تحديث بياناتها.
وقالت المجني عليها إن حساباتها البنكية تعرضت لعملية احتيال من خلال التواصل معها من قبل شخص مجهول ادعى أنه موظف في الشركة وطلب منها تحديث البيانات، وبعد إدخال البيانات، سُحب منها 1100 دينار، ثم لاحقًا 88 دينارًا، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يعمل ضمن شبكة متخصصة في عمليات الاحتيال الإلكتروني بالتعاون مع المتهمين خارج البحرين، وأن لديهم عدة حسابات بنكية تُستخدم في عمليات الاحتيال.
فأسندت النيابة الى المتهم أنه في 25 فبراير اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها، وهو رمز التحقق الخاص بالبطاقة البنكية، وكان ذلك بطريقة احتيالية، حيث تلاقت إرادتهما من خلال التواصل معها والحصول على بياناتها البنكية، وإدخال بيانات وسيلة تقنيات المعلومات ورمز التحقق الخاص بالبطاقة البنكية والاستيلاء على المبلغ النقدي. وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بالدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات والحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليها، وذلك لإجراء عملية تحويل مبالغ.
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