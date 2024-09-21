مكالمة لم تتجاوز ثواني تمكن محتالا من سحب 1188 دينارا من حساب ضحيته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إن‭ ‬حساباتها‭ ‬البنكية‭ ‬تعرضت‭ ‬لعملية‭ ‬احتيال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬مجهول‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وطلب‭ ‬منها‭ ‬تحديث‭ ‬البيانات،‭ ‬وبعد‭ ‬إدخال‭ ‬البيانات،‭ ‬سُحب‭ ‬منها‭ ‬1100‭ ‬دينار،‭ ‬ثم‭ ‬لاحقًا‭ ‬88‭ ‬دينارًا،‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المتهمين‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬لديهم‭ ‬عدة‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭.‬

فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬اشترك‭ ‬بطريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليها،‭ ‬وهو‭ ‬رمز‭ ‬التحقق‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬البنكية،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية،‭ ‬حيث‭ ‬تلاقت‭ ‬إرادتهما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬بياناتها‭ ‬البنكية،‭ ‬وإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنيات‭ ‬المعلومات‭ ‬ورمز‭ ‬التحقق‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬البنكية‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭. ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة‭. ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬بالدخول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمجني‭ ‬عليها،‭ ‬وذلك‭ ‬لإجراء‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬مبالغ‭.‬