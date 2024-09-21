القبض على عشريني رش مادة حارقة على امرأة إثر خلاف عائلي

القبض على عشريني رش مادة حارقة على امرأة إثر خلاف عائلي
التاريخ
9/21/2024 7:10:46 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخص (28 عاماً)، لقيامه برش مادة حارقة على امرأة
سببت لها حروقا في الوجه واليد إثر خلاف عائلي بينهما
وذلك بمحافظة العاصمة.
وفور ورود بلاغ بهذا الشأن، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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