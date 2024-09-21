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القبض على عشريني رش مادة حارقة على امرأة إثر خلاف عائلي

9/21/2024 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ (‬28‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬لقيامه‭ ‬برش‭ ‬مادة‭ ‬حارقة‭ ‬على‭ ‬امرأة
سببت‭ ‬لها‭ ‬حروقا‭ ‬في‭ ‬الوجه‭ ‬واليد‭ ‬إثر‭ ‬خلاف‭ ‬عائلي‭ ‬بينهما
وذلك‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

وفور‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬الأدلة،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكور‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

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