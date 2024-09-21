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37 قتيلا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

9/21/2024 7:10:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬37‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬وسبع‭ ‬نساء،‭ ‬في‭ ‬أعنف‭ ‬ضربة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬الممتد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬إن‭ ‬القياديين‭ ‬إبراهيم‭ ‬عقيل‭ ‬وأحمد‭ ‬وهبي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬قتيلا‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬الغارة‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬اللبناني‭ ‬علي‭ ‬حمية‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬23‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مازالوا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭. ‬وأضاف‭ ‬الوزير‭: ‬‮«‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أخذ‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وأرسلت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬آليات‭ ‬ومعدات‭ ‬لمساعدة‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الحفر‭ ‬بين‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬المنهارة‭. ‬وتابع‭ ‬حمية‭: ‬‮«‬عم‭ ‬نشيل‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مقتل‭ ‬عقيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬قادته‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الجماعة‭ ‬إن‭ ‬15‭ ‬عضوا‭ ‬آخرين‭ ‬قتلوا‭ ‬أيضا،‭ ‬بينهم‭ ‬وهبي،‭ ‬وهو‭ ‬قيادي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لقوة‭ ‬الرضوان‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬وحتى‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الغارة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬مجاورا‭ ‬لحضانة‭ ‬تضررت‭ ‬من‭ ‬الضربة‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬ثان‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬ضربت‭ ‬بوابة‭ ‬مرآب‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭. ‬ووقع‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬الطوابق‭ ‬السفلى‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقيل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬آخرين‭ ‬بالداخل‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬تجمعا‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬لعقيل‭ ‬وقادة‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الرضوان،‭ ‬وهي‭ ‬وحدة‭ ‬لقوات‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وإنها‭ ‬‮«‬فككت‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬تقريبا‮»‬‭ ‬سلسلة‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬

وقالت‭ ‬المنسقة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭ ‬بلاسخارت‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬‮«‬لدائرة‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬مدمرة‭. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬لذلك‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬

واستمرت‭ ‬الهجمات‭ ‬العنيفة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬أمس،‭ ‬إذ‭ ‬شنت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬أعنف‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ويمثل‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الجمعة‭ ‬تصعيدا‭ ‬حادّا‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬وضربة‭ ‬أخرى‭ ‬للجماعة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بتفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬لاسلكية‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ (‬البيجر‭) ‬وأجهزة‭ ‬لاسلكية‭ ‬أخرى‭ (‬ووكي‭ ‬توكي‭) ‬يستخدمها‭ ‬أعضاؤها‭. ‬

وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬بينما‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭. ‬

ويُعتقد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬الهجمات‭ ‬بتفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تؤكد‭ ‬أو‭ ‬تنف‭ ‬تورطها‭. ‬

وترك‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬منازلهم‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬عام‭.‬

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