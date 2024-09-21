تركيا: إسرائيل تخطط لتوسيع الحرب في المنطقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬أردوغان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أجندة‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وذكر‭ ‬أردوجان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تنجر‭ ‬منطقتنا‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬كبيرة،‭ ‬يجب‭ ‬زيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تعليق‭ ‬أردوجان‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكي‭ (‬البيجر‭) ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬أعضاء‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭. ‬

وقال‭ ‬أردوجان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بمهمة‭ ‬حماية‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬وقف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬القمع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬وتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وضمان‭ ‬تدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬فإن‭ ‬علينا‭ ‬جميعا،‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬واجبات‭ ‬مهمة‮»‬‭. ‬

وتندد‭ ‬تركيا‭ ‬بأفعال‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأوقفت‭ ‬كل‭ ‬التعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وتقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭.‬