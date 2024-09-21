تركيا: إسرائيل تخطط لتوسيع الحرب في المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أنقرة
– (رويترز): قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أمس إن الهجمات على لبنان الأسبوع الماضي أظهرت أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوسيع الحرب في المنطقة، داعيا الدول الغربية إلى اتخاذ «خطوات رادعة» ضد تصرفات إسرائيل.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إن عدوان إسرائيل على غزة سيكون على رأس أجندة خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
وذكر أردوجان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول «حتى لا تنجر منطقتنا إلى كارثة كبيرة، يجب زيادة الضغوط على إسرائيل بشكل أكبر».
وجاء ذلك خلال تعليق أردوجان على الهجمات التي وقعت في لبنان الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله، وأسفرت عن مقتل 39 شخصا.
وقال أردوجان: «لقد حان الوقت لجميع الدول التي تضطلع بمهمة حماية السلام العالمي أن تتوصل إلى حلول من شأنها وقف إسرائيل».
وأضاف: «من أجل إنهاء هذا القمع المستمر منذ ما يقرب من عام وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، فإن علينا جميعا، العالم أجمع ولا سيما الأمم المتحدة، واجبات مهمة».
وتندد تركيا بأفعال إسرائيل التي ترتكبها في قطاع غزة، وأوقفت كل التعاملات التجارية مع إسرائيل، وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
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