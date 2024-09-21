البنك الأهلي المتحد يحصد جائزتين من غلوبال فاينانس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فاز البنك الأهلي المتحد - البحرين ش.م.ب (م) بجائزتين من مجلة غلوبال فاينانس في جوائز أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2024، هما جائزة أفضل منتجات رقمية وجائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف في البحرين. تم هذا الإعلان خلال حفل توزيع جوائز أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2024.
ويؤكد فوز البنك بهاتين الجائزتين التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية متميزة لعملائه، حيث تلعب منصات البنك المبتكرة عبر الإنترنت والهاتف المحمول دوراً أساسياً في تمكين العملاء من إدارة حساباتهم بسهولة وأمان.
ويحظى برنامج جوائز أفضل البنوك الرقمية في العالم من مجلة غلوبال فاينانس باهتمام كبير في القطاع المالي والمصرفي حول العالم، حيث تعتبر هذه الجوائز معياراً للتميز والابتكار الرقمي، ويتم اختيار الفائزين بها عبر عملية دقيقة تجريها لجنة من خبراء المال والاقتصاد.
وبهذه المناسبة، تحدث سوفرات سيغال، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد، قائلاً: «نحن سعداء للغاية بهذا التكريم من مجلة غلوبال فاينانس، والذي يمثل شهادة على التزامنا المستمر بتقديم تجربة رقمية فريدة من نوعها لعملائنا. نحن عازمون على مواصلة التركيز على الابتكار الرقمي وتزويد عملائنا بأفضل وأحدث المزايا سواءً عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية. يعود الفضل في هذا الإنجاز لفريق عملنا وما يقدمونه من جهود كبيرة تضمن لنا تلبية وتجاوز توقعات عملائنا باستمرار».
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