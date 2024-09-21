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البنك الأهلي المتحد يحصد جائزتين من غلوبال فاينانس

9/21/2024 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فاز‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ - ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬م‭) ‬بجائزتين‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬غلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬هما‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬منتجات‭ ‬رقمية‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬تم‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

ويؤكد‭ ‬فوز‭ ‬البنك‭ ‬بهاتين‭ ‬الجائزتين‭ ‬التزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬متميزة‭ ‬لعملائه،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬منصات‭ ‬البنك‭ ‬المبتكرة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬حساباتهم‭ ‬بسهولة‭ ‬وأمان‭.‬

ويحظى‭ ‬برنامج‭ ‬جوائز‭ ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬غلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬معياراً‭ ‬للتميز‭ ‬والابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬ويتم‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬دقيقة‭ ‬تجريها‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬المال‭ ‬والاقتصاد‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬تحدث‭ ‬سوفرات‭ ‬سيغال،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬غلوبال‭ ‬فاينانس،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لعملائنا‭. ‬نحن‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬وتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بأفضل‭ ‬وأحدث‭ ‬المزايا‭ ‬سواءً‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭. ‬يعود‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لفريق‭ ‬عملنا‭ ‬وما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬تضمن‭ ‬لنا‭ ‬تلبية‭ ‬وتجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬عملائنا‭ ‬باستمرار‮»‬‭.‬

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