((أسري)) تستعرض خبراتها خلال مشاركتها في المـــؤتمــر السعـــودي البحــري واللــــوجستــي الخـــامــس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬علق‭ ‬مدير‭ ‬التطوير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بالشركة‭ ‬السيد‭ ‬وائل‭ ‬ميرزا‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬ومشاركته‭ ‬بهذا‭ ‬المعرض‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬السعودي‭ ‬البحري‭ ‬واللوجستي‭ ‬بوابة‭ ‬مهمة‭ ‬لسوق‭ ‬أعمال‭ ‬الأصول‭ ‬البحرية؛‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬منصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬للتواصل‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬واللوجستيات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والمنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع‮»‬‭. ‬كما‭ ‬‮«‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬لاستعراض‭ ‬خبراتها‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬وبناء‭ ‬الأصول‭ ‬البحرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قدراتها‭ ‬الإنشائية‭ ‬والهندسية‭ ‬ولاسيما‭ ‬أعمال‭ ‬تصنيع‭ ‬وحدات‭ ‬هياكل‭ ‬الصلب‭ ‬ومشاريع‭ ‬تحويل‭ ‬السفن‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬حرصت‭ ‬أسري‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬ويسرّنا‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬ونوعية‭ ‬العارضين‭ ‬والزوار‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‮»‬‭. ‬

يعد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬التجمعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمختصين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬والشحن‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية؛‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬البارزين‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الصناعة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬وقطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬أأـأهم‭ ‬المستجدات‭ ‬والابتكارات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تنمية‭ ‬مستقبل‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭.

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بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬صاحب‭ ‬المؤتمر‭ ‬معرض‭ ‬متخصص‭ ‬للجهات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬ضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬عارض،‭ ‬بمشاركة‭ ‬قادة‭ ‬عالميين‭ ‬وموردين‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬البحرية‭ ‬وأحواض‭ ‬السفن‭ ‬وقطاعات‭ ‬اللوجستيات‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬