((أسري)) تستعرض خبراتها خلال مشاركتها في المـــؤتمــر السعـــودي البحــري واللــــوجستــي الخـــامــس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)؛ وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج مشاركتها في النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري واللوجستي لعام 2024 والذي عقد على مدار يومين في معارض الظهران بمدينة الدمام – المملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد علق مدير التطوير الاستراتيجي بالشركة السيد وائل ميرزا خلال حضوره ومشاركته بهذا المعرض قائلا: «يعد المؤتمر السعودي البحري واللوجستي بوابة مهمة لسوق أعمال الأصول البحرية؛ فضلاً عن كونه منصة استراتيجية للتواصل بين رواد قطاع النقل البحري واللوجستيات على مستوى المؤسسات في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل أوسع». كما «يوفر هذا الحدث فرصة مثالية لشركة أسري لاستعراض خبراتها العريقة في مجال صيانة وإصلاح وبناء الأصول البحرية بالإضافة إلى تسليط الضوء على قدراتها الإنشائية والهندسية ولاسيما أعمال تصنيع وحدات هياكل الصلب ومشاريع تحويل السفن». وأضاف: «حرصت أسري على المشاركة بهذا الحدث منذ انطلاق نسخته الأولى، ويسرّنا أن نشهد اليوم النمو الكبير في حجم ونوعية العارضين والزوار لهذا الحدث المهم عاماً بعد عام».
يعد هذا المؤتمر أحد أكبر التجمعات الإقليمية للمختصين في قطاعات النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية؛ حيث شارك فيه مجموعة من المتحدثين البارزين من رواد الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتسليط الضوء على النقلة النوعية التي تشهدها الصناعة البحرية وقطاعات الطاقة في المنطقة فضلاً عن الوقوف على أأـأهم المستجدات والابتكارات والاستثمارات التي من شأنها تنمية مستقبل هذه القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، صاحب المؤتمر معرض متخصص للجهات العاملة في القطاع البحري ضم أكثر من 200 عارض، بمشاركة قادة عالميين وموردين متخصصين في الصناعات البحرية وأحواض السفن وقطاعات اللوجستيات والنفط والغاز الإقليمية والعالمية.
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