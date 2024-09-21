بحث إطلاق مبادرات مشتركة مع الأمم المتحدة حول شؤون الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬فيليبي‭ ‬بولير‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستقبل‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشباب‭. ‬

وأشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توسيع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬شبابية‭ ‬مشتركة،‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬تعزيز‭ ‬الايجابيات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬السابقة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الشبابية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيزها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالات‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬تهتم‭ ‬بشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬وتجاربها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭. ‬

وبحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الشبابي‭ ‬المشترك‭ ‬وآليات‭ ‬النهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬وعملية‭ ‬صناعة‭ ‬المستقبل‭ ‬ودعم‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬المختلفة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطويره‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬فيليبي‭ ‬بولير‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشبابية‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬رائدة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وجعلهم‭ ‬عنصرًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تنمية‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬وكالاتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الشبابية‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬تجاه‭ ‬الشباب،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستسعى‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لزيادة‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭. ‬