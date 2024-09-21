وزيرة شؤون الشباب: المملكة تعمل على تعزيز قدرة شبابها على التنافسية العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن مملكة البحرين تثق بقدرات وطاقات شبابها ودائمًا ما تراهن عليهم، وتسعى لتأصيل قواعد تمكينهم في مختلف المجالات باعتبارهم الفئة القادرة على رسم ملامح المستقبل، مشيرة إلى أن المملكة عملت على مأسسة الاستماع إليهم من خلال المبادرات الرائدة التي طرحتها البحرين لتعزز من قدرة شبابها على التنافسية العالمية وتطوير إمكانياتهم والأمر الذي يتفق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم والذي يرى في شباب المملكة الثروة الحقيقية وضرورة الاستثمار في طاقاتهم، في ظل تأكيد الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أن الشباب يشكلون ركيزة لمبادرات تحقيق واستدامة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة شؤون الشباب كمتحدث رئيسي في قمة مستقبل العمل الشبابي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والتي يشرف عليها مكتب الأمم المتحدة للشباب، في جلسة حملت عنوان »التضامن والإنصاف بين الأجيال من أجل مستقبل مشترك«.
وأضافت: «ينصب تركيزنا على تعزيز القدرة التنافسية للشباب، وغرس الثقة في قدراتهم، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن خلال جهودنا الوطنية، زرعنا الأمل في الشباب من خلال ضمان شعور الشباب بالأمان والرؤية والاستماع والدعم والرغبة والثقة، ومن ثم الارتقاء بمنهجية وزارة شؤون الشباب والتي تتمحور حول اكتشاف المواهب البحرينية الشابة وصقلها وتسليط الضوء عليها من خلال نهج موحد يركز على الإبداع والابتكار».
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