وزيرة شؤون الشباب: المملكة تعمل على تعزيز قدرة شبابها على التنافسية العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستقبل‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭ ‬والتي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشباب،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮»‬التضامن‭ ‬والإنصاف‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬مشترك‮«‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ينصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للشباب،‭ ‬وغرس‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬قدراتهم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬جهودنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬زرعنا‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمان‭ ‬شعور‭ ‬الشباب‭ ‬بالأمان‭ ‬والرؤية‭ ‬والاستماع‭ ‬والدعم‭ ‬والرغبة‭ ‬والثقة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنهجية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والتي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬وصقلها‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهج‭ ‬موحد‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‮»‬‭.‬