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وزيرة شؤون الشباب: المملكة تعمل على تعزيز قدرة شبابها على التنافسية العالمية

9/21/2024 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تثق‭ ‬بقدرات‭ ‬وطاقات‭ ‬شبابها‭ ‬ودائمًا‭ ‬ما‭ ‬تراهن‭ ‬عليهم،‭ ‬وتسعى‭ ‬لتأصيل‭ ‬قواعد‭ ‬تمكينهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الفئة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬مأسسة‭ ‬الاستماع‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬شبابها‭ ‬على‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭ ‬وتطوير‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬والأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬والذي‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬وضرورة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬طاقاتهم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تأكيد‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬يشكلون‭ ‬ركيزة‭ ‬لمبادرات‭ ‬تحقيق‭ ‬واستدامة‭ ‬التنمية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستقبل‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭ ‬والتي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشباب،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮»‬التضامن‭ ‬والإنصاف‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬مشترك‮«‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ينصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للشباب،‭ ‬وغرس‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬قدراتهم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬جهودنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬زرعنا‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمان‭ ‬شعور‭ ‬الشباب‭ ‬بالأمان‭ ‬والرؤية‭ ‬والاستماع‭ ‬والدعم‭ ‬والرغبة‭ ‬والثقة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنهجية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والتي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬وصقلها‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهج‭ ‬موحد‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‮»‬‭.‬

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