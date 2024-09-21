وكيل شؤون البلديات يتفقد الأعمال التطويرية المنجزة في سوق المنامة المركزي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬لسوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭ ‬بهدف‭ ‬تفقد‭ ‬الأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طاهر‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬ملاحظات‭ ‬ومقترحات‭ ‬تجار‭ ‬السوق،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬التجار‭ ‬واحتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬ومرتادي‭ ‬هذه‭ ‬الأسواق‭.‬‮

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‬‭ ‬وقال‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬تركيب‭ ‬5‭ ‬مكيفات‭ ‬جديدة‭ ‬لسوق‭ ‬السمك،‭ ‬و4‭ ‬مكيفات‭ ‬جديدة‭ ‬لسوق‭ ‬اللحم‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬تعزيز‭ ‬نظام‭ ‬التكييف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭ ‬واللحم،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طاهر‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬إنّ‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬والتأهيل‭ ‬لسوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭ ‬تصبُّ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬لتجار‭ ‬ومرتادي‭ ‬السوق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعم‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬لكافة‭ ‬الأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬لمكونات‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بالأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬المنجزة،‭ ‬وأهمها‭ ‬تركيب‭ ‬مكيفات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭ ‬واللحم‭ ‬والصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬للمكيفات‭ ‬الأخرى‭ ‬لهذه‭ ‬الأسواق‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬الخضار‭ ‬والفواكه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الأخرى‭ ‬المنجزة‭.‬‮

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إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬إن‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬للأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬لسوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي،‭ ‬وأن‭ ‬العمل‭ ‬مستمر‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭.‬