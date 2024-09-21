وكيل شؤون البلديات يتفقد الأعمال التطويرية المنجزة في سوق المنامة المركزي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، حرص الوزارة على استكمال أعمال تطوير سوق المنامة المركزي بما يتناسب مع تطلعات المواطنين ومرتاديه عبر توفير كافة الخدمات لاستيعاب احتياجات التجار والباعة فيه.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وكيل شؤون البلديات لسوق المنامة المركزي بهدف تفقد الأعمال التطويرية القائمة في السوق، بحضور المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث استمع خلال الزيارة إلى ملاحظات ومقترحات تجار السوق، مشيراً إلى حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة الأسواق المركزية في مملكة البحرين وفقاً لمتطلبات التجار واحتياجات الأهالي ومرتادي هذه الأسواق.
وقال وكيل شؤون البلديات إنه تم الانتهاء مؤخراً من تركيب 5 مكيفات جديدة لسوق السمك، و4 مكيفات جديدة لسوق اللحم وذلك ضمن أعمال تعزيز نظام التكييف في سوق السمك واللحم، مضيفاً بأنه تم إنجاز عدد من المشاريع التطويرية في السوق.
من جهته، قال المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة إنّ جميع أعمال الصيانة والتأهيل لسوق المنامة المركزي تصبُّ في تحقيق الأهداف المشتركة لتجار ومرتادي السوق، مؤكداً دعم مجلس أمانة العاصمة لكافة الأعمال التطويرية لمكونات سوق المنامة المركزي، ومشيداً بالأعمال التطويرية المنجزة، وأهمها تركيب مكيفات جديدة في سوق السمك واللحم والصيانة الشاملة للمكيفات الأخرى لهذه الأسواق مع سوق الخضار والفواكه بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المنجزة.
إلى ذلك قال المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة إن أمانة العاصمة وبالتعاون مع مجلس أمانة العاصمة في متابعة مستمرة للأعمال التطويرية لسوق المنامة المركزي، وأن العمل مستمر لتحسين الخدمات والمحافظة على استدامة الخدمات في سوق المنامة المركزي.
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