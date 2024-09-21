في إطار التنسيق لبدء المباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية.. وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإيراني

في إطار التنسيق لبدء المباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية.. وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإيراني
التاريخ
9/21/2024 7:10:38 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس السبت، مع عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى الاجتماع في إطار التنسيق لبدء المباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية وإرسائها على مبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك بما يعود بالخير والنفع على البلدين الصديقين.
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