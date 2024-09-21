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في إطار التنسيق لبدء المباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية.. وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإيراني

9/21/2024 7:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬مع‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

وجرى‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التنسيق‭ ‬لبدء‭ ‬المباحثات‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وإرسائها‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬‮

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