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الرفاع وسترة والمالكية يحصدون النقاط الثلاث في الافتتاح

9/21/2024 7:10:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


فاز‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الرفاع‭ ‬سامي‭ ‬فريوي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬44‭) ‬وفينيسيوس‭ ‬فارغاس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬59‭) ‬و‭(‬75‭)‬،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حالتي‭ ‬طرد،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬النجمة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرسول‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬والبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬علي‭ ‬حرم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬62‭) ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وبنتيجة‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬فإن‭ ‬الرفاع‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬


الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والمالكية

وحقق‭ ‬المالكية‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم
على‭ ‬ملعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬المالكية‭ ‬عيسى‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬52‭)‬،‭ ‬ومارشال‭ ‬اوده‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬71‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬لويز‭ ‬فرناندو‭ (‬43‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسلم‭ ‬تمريرة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬ناصر،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬أيضا‭ ‬حالة‭ ‬طرد‭ ‬للاعب‭ ‬علي‭ ‬ناصر‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬لتقنية‭ ‬الـ VAR ‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬60‭)‬،‭ ‬واستمر‭ ‬اللقاء‭ ‬بإضاعة‭ ‬فرص‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭.‬

وحقق‭ ‬المالكية‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مشواره،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬


سترة‭ ‬وعالي

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬حقق‭ ‬سترة‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬سترة‭ ‬البرازيلي‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬32‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وعبدالواسع‭ ‬المطري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬70‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬عالي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الأحمدي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬47‭).‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬فقد‭ ‬حصد‭ ‬سترة‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬عالي‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬

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