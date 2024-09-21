الرفاع وسترة والمالكية يحصدون النقاط الثلاث في الافتتاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
فاز فريق الرفاع على نظيره النجمة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة خليفة الرياضية، وسجل أهداف الرفاع سامي فريوي في الدقيقة (44) وفينيسيوس فارغاس في الدقيقة (59) و(75)، وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى من نصيب حارس مرمى النجمة أحمد عبدالرسول بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية اللقاء، والبطاقة الحمراء الثانية من نصيب علي حرم في الدقيقة (62) بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 2024-2025.
وبنتيجة هذا اللقاء فإن الرفاع تحصل على 3 نقاط في بداية مشواره هذا الموسم، فيما خرج النجمة من اللقاء من دون نقاط.
الرفاع الشرقي والمالكية
وحقق المالكية فوزه الأول على حساب الرفاع الشرقي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم
على ملعب البحرين الوطني، وسجل هدفي المالكية عيسى البري في الدقيقة (52)، ومارشال اوده في الدقيقة (71)، بينما سجل هدف الرفاع الشرقي لويز فرناندو (43)، بعد أن تسلم تمريرة جميلة من علي ناصر، وشهدت المباراة أيضا حالة طرد للاعب علي ناصر الذي نال البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الـ VAR في الدقيقة (60)، واستمر اللقاء بإضاعة فرص كثيرة من جانب لاعبي الفريقين.
وحقق المالكية بهذه النتيجة أول ثلاث نقاط في مشواره، في حين خرج الرفاع الشرقي من دون نقاط.
سترة وعالي
وفي اللقاء الأخير حقق سترة فوزه الأول على حساب عالي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، وسجل هدفي سترة البرازيلي جويل فينيسيوس في الدقيقة (32) من ركلة جزاء، وعبدالواسع المطري في الدقيقة (70)، وسجل هدف عالي عبدالرحمن الأحمدي في الدقيقة (47).
وبهذه النتيجة فقد حصد سترة أول ثلاث نقاط ثمينة، فيما خرج عالي من اللقاء من دون رصيد.
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