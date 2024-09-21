مجزرة جديدة.. استشهاد 22 معظمهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬13‭ ‬طفلا‭ ‬وست‭ ‬نساء‭ ‬إحداهن‭ ‬حامل‭. ‬

وأكد‭ ‬سقوط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬جريحا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬بقصف‭ ‬صاروخي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الزيتون‭ ‬ج،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬بلغ‭ ‬21‭ ‬شهيدا‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬المستهدف‭ ‬جدرانا‭ ‬مهدمة‭ ‬وحطام‭ ‬أثاث‭ ‬محترق‭ ‬وثقوبا‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬إحدى‭ ‬الغرف‭ ‬بينما‭ ‬يحاول‭ ‬أفراد‭ ‬التفتيش‭ ‬وسط‭ ‬الحطام‭ ‬لجلب‭ ‬ما‭ ‬يستطيعون‭ ‬من‭ ‬مقتنياتهم‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬يدعى‭ ‬سعيد‭ ‬الملاحي‭: ‬‮«‬قاعدات‭ ‬النسوان‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬مع‭ ‬ولادهم‭ ‬بيلعبوا‭ ‬لما‭ ‬الصواريخ‭.. ‬هم‭ ‬اتنين،‭ ‬وقعت‭ ‬عليهم‮»‬‭. ‬

كانت‭ ‬بعض‭ ‬الجثث‭ ‬ملفوفة‭ ‬بالبطاطين‭ ‬وتنقل‭ ‬على‭ ‬عربات‭ ‬تجرّها‭ ‬الحمير‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نقلت‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬جثثا‭ ‬أخرى‭. ‬

وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬ضربته‭ ‬أصابت‭ ‬مركزا‭ ‬للقيادة‭ ‬تابعا‭ ‬لحماس‭ ‬داخل‭ ‬المجمع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬مدرسة‭. ‬

وأكد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬طال‭ ‬مدرسة‭ ‬الزيتون‭. ‬

وأدانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬قصف‭ ‬مدرسة‭ ‬الزيتون‭ ‬الابتدائية‭ (‬ج‭)‬،‭ ‬ووصفته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بجريمة‭ ‬حرب‭ ‬بغطاء‭ ‬أمريكي‭. ‬كما‭ ‬استنكرت‭ ‬تكثيف‭ ‬استهداف‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬وخيام‭ ‬النازحين‭. ‬

وتعرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬نزح‭ ‬إليها‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬للاستهداف‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

ونزحت‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭. ‬

وفي‭ ‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أثار‭ ‬قصف‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬وكالة‭ ‬الأونروا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬18‭ ‬شهيدا‭. ‬

كما‭ ‬ألحقت‭ ‬الحرب‭ ‬ضررا‭ ‬كبيرا‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬إن‭ ‬17‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬مستشفى‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬تعمل‭ ‬جزئيا‭. ‬

وفي‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أصابت‭ ‬مستودعات‭ ‬الوزارة‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشهداء‭ ‬أو‭ ‬معالجة‭ ‬الجرحى‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬منفصل‭ ‬مستودعا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وأحد‭ ‬المارة‭ ‬وإصابة‭ ‬ستة‭ ‬آخرين‭. ‬