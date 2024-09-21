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لا تعرضوا حياة أبنائكم التلاميذ للخطرالمرور تحذر أولياء الأمور وتدعوهم إلى الالتزام بالقواعد

9/21/2024 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نصحت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬الآباء‭ ‬الذين‭ ‬يوصلون‭ ‬أبناءهم‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬بالتحلي‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬اليقظة،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬إذا‭ ‬تواصل‭ ‬سلوك‭ ‬القيادة‭ ‬المتهور‭ ‬الذي‭ ‬لوحظ‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجديد‭. ‬وكشفت‭ ‬النقيب‭ ‬أسماء‭ ‬المطوع‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬الرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬عن‭ ‬ورود‭ ‬عدة‭ ‬بلاغات‭ ‬عن‭ ‬آباء‭ ‬يقودون‭ ‬سياراتهم‭ ‬بتهور‭ ‬وهم‭ ‬يستخدمون‭ ‬أجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬ويقومون‭ ‬بركن‭ ‬سياراتهم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬خطرة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬التوقف‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‭.‬

وتقول‭ ‬الإدارة‭ ‬إن‭ ‬العادات‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬لا‭ ‬تعرض‭ ‬حياة‭ ‬التلاميذ‭ ‬للخطر‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬مضايقات‭ ‬للآخرين‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الذروة‭ ‬الصباحية‭. ‬وأكدت‭ ‬النقيب‭ ‬أسماء‭ ‬المطوع‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الآباء‭ ‬يتعاونون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬عملية‭ ‬التوصيل‭ ‬بسلاسة‭ ‬تامة،‭ ‬لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬للأسف‭ ‬تتلقى‭ ‬عدة‭ ‬بلاغات‭ ‬عن‭ ‬آباء‭ ‬يقودون‭ ‬سياراتهم‭ ‬بتهور‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ ‬الأنانيين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬القدوة‭ ‬الحسنة‭ ‬لأطفالهم‭ ‬لأن‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬يتعلمون‭ ‬من‭ ‬آبائهم‭ ‬ويقلدون‭ ‬سلوكهم؛‭ ‬فإذا‭ ‬قاد‭ ‬الأب‭ ‬سيارته‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة‭ ‬والتزم‭ ‬بقواعد‭ ‬المرور‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬الأرجح‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬الأطفال‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬أكدت‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬يحيى‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬المروري‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬والوعي‭ ‬المروري‭ ‬لكافة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬المخالفات‭ ‬والحوادث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬بلغات‭ ‬متعددة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توصيل‭ ‬المفاهيم‭ ‬المرورية‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬لرفع‭ ‬معدلات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توعية‭ ‬الأطفال‭ ‬وغرس‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬لديهم‭ ‬بحسب‭ ‬فئاتهم‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬التطور‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أشارت‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أطلقت‭ ‬35‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من
المنصات‭ ‬أهمها‭ ‬تطبيق (e-traffic) ،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬المعاملات‭ ‬المنجزة‭ ‬إلكترونيا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬من‮
‬3‭ ‬ملايين‭ ‬معاملة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الإدارة‭ ‬بتحويل‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات
إلكترونيا‭ ‬وتحسينها‭ ‬لجميع‭ ‬المراجعين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

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