لا تعرضوا حياة أبنائكم التلاميذ للخطرالمرور تحذر أولياء الأمور وتدعوهم إلى الالتزام بالقواعد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نصحت الإدارة العامة للمرور الآباء الذين يوصلون أبناءهم إلى المدارس في الصباح بالتحلي بالمزيد من اليقظة، محذرة من عواقب وخيمة إذا تواصل سلوك القيادة المتهور الذي لوحظ منذ بداية العام الأكاديمي الجديد. وكشفت النقيب أسماء المطوع رئيس فرع الرصد والمتابعة الإعلامية بالإدارة العامة للمرور عن ورود عدة بلاغات عن آباء يقودون سياراتهم بتهور وهم يستخدمون أجهزة الهاتف ويقومون بركن سياراتهم في أماكن خطرة أو حتى التوقف في منتصف الطريق.
وتقول الإدارة إن العادات السيئة في القيادة لا تعرض حياة التلاميذ للخطر فحسب، بل تتسبب في مضايقات للآخرين أيضا خلال ساعات الذروة الصباحية. وأكدت النقيب أسماء المطوع أن غالبية الآباء يتعاونون مع السلطات في محاولة أن تتم عملية التوصيل بسلاسة تامة، لكنها أضافت أن الإدارة للأسف تتلقى عدة بلاغات عن آباء يقودون سياراتهم بتهور في محيط المدارس.
كما دعت سائقي السيارات الأنانيين إلى أن يقدموا القدوة الحسنة لأطفالهم لأن الأطفال الصغار يتعلمون من آبائهم ويقلدون سلوكهم؛ فإذا قاد الأب سيارته بطريقة آمنة والتزم بقواعد المرور فإن من الأرجح أن يفعل الأطفال ذلك في المستقبل.
وإلى جانب ذلك أكدت النقيب خلود يحيى إبراهيم رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في نشر الثقافة والوعي المروري لكافة مستخدمي الطريق والعمل على تقليل المخالفات والحوادث من خلال تقديم المحاضرات التوعوية بلغات متعددة، من أجل توصيل المفاهيم المرورية إلى الجمهور لرفع معدلات السلامة المرورية على الطريق، مشيرة إلى أهمية توعية الأطفال وغرس الوعي المروري لديهم بحسب فئاتهم العمرية المختلفة عبر تقديم المحاضرات التوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وعلى صعيد التطور الإلكتروني أشارت النقيب خلود إلى أن الإدارة العامة للمرور أطلقت 35 خدمة إلكترونية من خلال عدد من
المنصات أهمها تطبيق (e-traffic) ، فيما بلغ مجموع المعاملات المنجزة إلكترونيا من عام 2020 إلى 2023 أكثر من
3 ملايين معاملة، الأمر الذي يعكس اهتمام الإدارة بتحويل كافة الخدمات
إلكترونيا وتحسينها لجميع المراجعين على مدار الساعة.
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