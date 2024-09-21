الوكيل المساعد للصرف الصحي لـ((أخبار الخليج)):مشاريع تطويرية قادمة بقطاع الصرف الصحي تواكب التطور العمراني

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أكثر من 89 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في

2023.. وارتفاع عدد المزارع المستفيدة إلى 480

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬فتحي‭ ‬عبدالله‭ ‬الفارع‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬تنفيذ‭ ‬أو‭ ‬البدء‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمحطة‭ ‬توبلي‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والذي‭ ‬سيرفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمحطة‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬بالمشروع‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬يوميا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬لإنشاء‭ ‬خطوط‭ ‬نقل‭ ‬سيتم‭ ‬البدء‭ ‬فيها‭ ‬قريبا‭ ‬مثل‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني،‭ ‬مشروع‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬إلى‭ ‬بوري،‭ ‬والمشروع‭ ‬الرئيسي‭ ‬الناقل‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬مثل‭ ‬الجنبية‭ ‬والهملة‭ ‬والجسرة‭ ‬وسار‭ ‬وبوقوة‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬تتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬التشجير،‭ ‬والخزانات‭ ‬التجميعية‭ ‬للمياه‭.‬

وقال‭ ‬الفارع‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المهمة‭ ‬بقطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وإنشاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬ومحافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التوسع‭ ‬العمراني‭ ‬والاستثماري‭.

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لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمشروع‭ ‬توسعة‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬لمشاريع‭ ‬التشجير،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭.‬

‭ ‬تشهد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تطوراً‭ ‬عمرانياً‭ ‬واستثمارياً‭ ‬متسارعاً،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن؟

** ‭ ‬تحرص‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والاستثماري‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬والمحافظات‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمحطة‭ ‬توبلي‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمحطة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬بالمشروع‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬يومياً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬البيئي‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخليج‭ ‬توبلي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬أداء‭ ‬مركز‭ ‬توبلي‭ ‬لإنتاج‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬وزيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬والتجميل‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استيعاب‭ ‬تدفقات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المتزايدة‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬المحطة‭ ‬نتيجة‭ ‬للتطور‭ ‬العمراني‭ ‬والزيادة‭ ‬السكانية‭.‬

كما‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬إنشاء‭ ‬خطوط‭ ‬نقل‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بخدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع،‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني‭.‬

وتوجد‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬خطة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لإنشاء‭ ‬خطوط‭ ‬نقل‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬البدء‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬مشروع‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬الناقل‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬إلى‭ ‬بوري،‭ ‬ومشروع‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬الناقل‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ (‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ – ‭ ‬والثانية‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬سيخدم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬مثل‭ ‬الجنبية‭ ‬والهملة‭ ‬والجسرة‭ ‬وسار‭ ‬وبوقوة‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي؟

** ‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الصحية‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتوسعة‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬تعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭: ‬مشروع‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬604‭ ‬في‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬280‭ ‬عقاراً،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬711‭ ‬في‭ ‬توبلي‭ ‬والذي‭ ‬يُوفّر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الحيوية‭ ‬إلى‭ ‬164‭ ‬عقاراً‭. ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمعي‭ ‬381‭ ‬و382‭ ‬في‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬141‭ ‬عقاراً‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬فمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭: ‬مشروع‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭ ‬بمجمع‭ ‬228‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توصيل‭ ‬50‭ ‬عقاراً‭ ‬من‭ ‬مبانٍ‭ ‬تجارية‭ ‬ووحدات‭ ‬سكنية،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬246‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬241‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬إلى‭ ‬260‭ ‬عقاراً،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬255‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ (‬خط‭ ‬قلالي‭)‬،‭ ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بالمجمعين‭ ‬109‭ ‬و113‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الحيوية‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬عقارًا‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬فمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع،‭ ‬مشروع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬1034‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المالكية‭ ‬والذي‭ ‬سيوفر‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬345‭ ‬عقاراً،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مشروع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صدد‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬1038‭ (‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭) ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬108‭ ‬عقارات،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬522‭ ‬في‭ ‬باربار‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة‭ ‬لـ223‭ ‬عقاراً‭ ‬ومشروع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬بمجمع‭ ‬551‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬250‭ ‬منزلاً‭ ‬بخدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭.‬

وفي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬فمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الزلاق‭ ‬بمجمع‭ ‬1056‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬إلى‭ ‬315‭ ‬عقاراً‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬ستعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬تنفيذها،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬ترسية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬426‭ ‬في‭ ‬جدحفص‭ - ‬الجزء‭ ‬الغربي،‭ ‬توصيل‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬527‭ ‬في‭ ‬سار‭- ‬الجزء‭ ‬الشمالي،‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬1033‭ ‬في‭ ‬المالكية،‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬604‭ ‬في‭ ‬سترة‭- ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬1044‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شهركان،‭ ‬ومشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1016‭ ‬باللوزي‭ ‬ومجمع‭ ‬1203‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬ترسية‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬450‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬458‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المقشع،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬457‭ ‬في‭ ‬بوقوة،‭ ‬والخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬الناقل‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترسيتها‭ ‬لتدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الحيوية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬استخدامات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟

** ‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الترشيح‭ ‬والتعقيم،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامها‭ ‬بما‭ ‬يلائم‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭ ‬العالمية،‭ ‬وتستقبل‭ ‬محطات‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬التابعة‭ ‬للوزارة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وتقوم‭ ‬بمعالجتها‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬باستخدام‭ ‬مختلف‭ ‬تقنيات‭ ‬المعالجة‭ ‬الفيزيائية‭ ‬والكيميائية‭ ‬والبيولوجية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نقلها‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامها‭ ‬لتجميل‭ ‬وري‭ ‬الشوارع‭ ‬والمزروعات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المزارع‭ ‬الموصلة‭ ‬بشبكة‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬ازداد‭ ‬عددها‭ ‬من‭ ‬430‭ ‬مزرعة‭ ‬إلى‭ ‬480‭ ‬مزرعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توصيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بخطوط‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭.‬

وتعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬بشأن‭ ‬الإمدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتغطية‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتهيئتها‭ ‬لأعمال‭ ‬التشجير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مدّ‭ ‬الشبكات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬الخزانات‭ ‬التجميعية‭ ‬لهذه‭ ‬المياه‭.‬

كما‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬ضمن‭ ‬خطتها‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توصيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والشوارع‭ ‬بشبكة‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وتسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬وضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬وزيادة‭ ‬المسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاستفادة‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة؟

** ‭ ‬شرعت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمشروع‭ ‬توسعة‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬لمشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

ولتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بربط‭ ‬محطة‭ ‬المحرق‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬بشرق‭ ‬الحد،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬لمشاريع‭ ‬التشجير‭.‬

كما‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬توصيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬بالمياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬مشروع‭ ‬لتوصيل‭ ‬مشروع‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬خط‭ ‬ناقل‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬يربط‭ ‬المدينة‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬وتزويدها‭ ‬بالمياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬وتوفير‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬والتشجير‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الحديثة

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬بمجمع‭ ‬733‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الناصفة‭ (‬محافظة‭ ‬العاصمة‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سعي‭ ‬الوزارة‭ ‬المستمر‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬ثلاثياً‭ ‬لري‭ ‬المزروعات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والمنتزهات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬المزارع‭ ‬بالمياه‭ ‬المعالجة‭.‬

وقد‭ ‬أنتجت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬89‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الترشيح‭ ‬والتعقيم،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬استقبال‭ ‬ومعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬ثم‭ ‬تنقل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬ليتم‭ ‬إعادة‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬ري‭ ‬المزروعات‭ ‬وتحسين‭ ‬المظهر‭ ‬البيئي‭ ‬للشوارع‭.‬

وتعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالإمدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مدّ‭ ‬الشبكات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬الخزانات‭ ‬التجميعية‭ ‬لهذه‭ ‬المياه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭.‬