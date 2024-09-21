الوكيل المساعد للصرف الصحي لـ((أخبار الخليج)):مشاريع تطويرية قادمة بقطاع الصرف الصحي تواكب التطور العمراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تطوير شبكة الصرف الصحي في اللوزي.. ونقلة نوعية لمحطة توبلي
أكثر من 89 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في
2023.. وارتفاع عدد المزارع المستفيدة إلى 480
كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير: رضا جميل
أكد المهندس فتحي عبدالله الفارع الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال أن الوزارة في طور تنفيذ أو البدء بالعديد من المشاريع الحيوية المرتبطة بالصرف الصحي والبنية التحتية في عدد من مناطق البحرين، مثل مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية إلى 400 بالمشروع ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب مشاريع استراتيجية لإنشاء خطوط نقل سيتم البدء فيها قريبا مثل شرق سترة الإسكاني، مشروع الخط الرئيسي من مدينة حمد إلى بوري، والمشروع الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد على شارع الشيخ عيسى بن سلمان الذي يخدم عددا من المناطق، مثل الجنبية والهملة والجسرة وسار وبوقوة. كما تعمل الوزارة على تنفيذ مبادرات تتعلق بأعمال التشجير، والخزانات التجميعية للمياه.
وقال الفارع في لقاء خاص مع «أخبار الخليج»: إن الوزارة حريصة على الاستمرار في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المهمة بقطاع الصرف الصحي وإنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين، وذلك بما يواكب التوسع العمراني والاستثماري.
لافتا إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لمشروع توسعة شبكات المياه المعالجة، وذلك للاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري لمشاريع التشجير، بما يتماشى مع أهداف خطة التشجير في مملكة البحرين، والتي تسعى لمضاعفة عدد الأشجار بحلول عام 2035.
وفيما يلي نص الحوار مع الوكيل المساعد للصرف الصحي.
تشهد مملكة البحرين تطوراً عمرانياً واستثمارياً متسارعاً، ما يعني زيادة في الحاجة الى توفير خدمة الصرف الصحي، ما هي خطة الوزارة في هذا الشأن؟
** تحرص وزارة الأشغال على مواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في قطاع الصرف الصحي، بما يمكنها من إنشاء شبكات الصرف الصحي في مختلف المناطق والمحافظات.
ومن أهم تلك المشاريع مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 بالمشروع ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى دوره في تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في المنطقة وخليج توبلي، فضلاً عن رفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية.
كما تقوم وزارة الأشغال بتنفيذ عدد من مشاريع إنشاء خطوط نقل مياه الصرف الصحي، والتي ستسهم في التوسع بخدمة الصرف الصحي، ومن أبرز تلك المشاريع، مشروع إنشاء الخط الرئيسي لمشروع شرق سترة الإسكاني.
وتوجد لدى الوزارة خطة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لإنشاء خطوط نقل والتي سيتم البدء فيها بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك، ومن أبرزها مشروع الخط الرئيسي الناقل الممتد من مدينة حمد إلى بوري، ومشروع الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد على شارع الشيخ عيسى بن سلمان (المرحلة الأولى – والثانية)، والذي سيخدم عددا من المناطق، مثل الجنبية والهملة والجسرة وسار وبوقوة.
ما هي أبرز المشاريع القائمة لإنشاء شبكات الصرف الصحي؟
** ضمن جهود ومبادرات تعزيز البيئة الصحية لأفراد المجتمع وتوسعة دائرة المستفيدين من خدمة الصرف الصحي، تعمل وزارة الأشغال حالياً على تنفيذ مشاريع لإنشاء شبكات للصرف الصحي في مختلف المحافظات.
ومن أبرز المشاريع قيد التنفيذ في محافظة العاصمة: مشروع شبكة الصرف الصحي بمجمع 604 في سترة الذي سيسهم في خدمة ما يقارب 280 عقاراً، كما تم الانتهاء مؤخراً من مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 711 في توبلي والذي يُوفّر هذه الخدمة الحيوية إلى 164 عقاراً. كما انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمعي 381 و382 في النبيه صالح لتوفير الخدمة إلى 141 عقاراً.
أما في محافظة المحرق فمن أبرز المشاريع قيد التنفيذ: مشروع للصرف الصحي في البسيتين بمجمع 228 والذي يهدف إلى توصيل 50 عقاراً من مبانٍ تجارية ووحدات سكنية، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 246 وجزء من مجمع 241 في منطقة عراد والذي يهدف الى توفير خدمة الصرف الصحي إلى 260 عقاراً، كما يتم تنفيذ مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 255 في منطقة (خط قلالي)، ويتم العمل أيضاً على تنفيذ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالمجمعين 109 و113 في منطقة الحد ما سيسهم في توفير هذه الخدمة الحيوية إلى 150 عقارًا.
أما في المحافظة الشمالية فمن أبرز المشاريع، مشروع الصرف الصحي بمجمع 1034 في منطقة المالكية والذي سيوفر الخدمة إلى 345 عقاراً، إضافة الى مشروع آخر في منطقة صدد لإنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 1038 (المرحلة الثالثة) والذي يوفر الخدمة إلى 108 عقارات، كما يتم تنفيذ مشروع للصرف الصحي في مجمع 522 في باربار والذي يهدف إلى توفير الخدمة لـ223 عقاراً ومشروع آخر في القرية بمجمع 551 وسيسهم في توصيل 250 منزلاً بخدمة الصرف الصحي.
وفي المحافظة الجنوبية، فمن أبرز المشاريع مشروع تطوير البنية التحتية في الزلاق بمجمع 1056 والذي يهدف إلى توفير خدمة الصرف الصحي إلى 315 عقاراً.
وفيما يتعلق بأبرز المشاريع القادمة التي ستعمل وزارة الأشغال على تنفيذها، فقد تم ترسية عدد من المشاريع والتي من أبرزها: إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 426 في جدحفص - الجزء الغربي، توصيل شبكة الصرف الصحي بمجمع 527 في سار- الجزء الشمالي، إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 1033 في المالكية، إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 604 في سترة- المرحلة الثانية، إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 1044 في منطقة شهركان، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في مجمع 1016 باللوزي ومجمع 1203 بمدينة حمد.
كما تم ترسية مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 450 وجزء من مجمع 458 في منطقة المقشع، علاوة على طرح عدد من مشاريع الصرف الصحي والتي من أبرزها: إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 457 في بوقوة، والخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد على شارع الشيخ عيسى بن سلمان المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.
وتأتي هذه المشاريع التي تم ترسيتها لتدعم تحقيق أحد أهداف الوزارة في التوسع بهذه الخدمة الحيوية بما يحقق الاستدامة في البنية التحتية.
ما هي استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة في مملكة البحرين؟
** تعمل الوزارة على إنتاج المياه المعالجة وفق أحدث تقنيات الترشيح والتعقيم، حيث تحرص على ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بما يلائم المعايير البيئية العالمية، وتستقبل محطات شبكات الصرف الصحي التابعة للوزارة مياه الصرف الصحي وتقوم بمعالجتها في محطات المعالجة باستخدام مختلف تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، ومن ثم نقلها وإعادة استخدامها لتجميل وري الشوارع والمزروعات.
الجدير بالذكر، أن عدد المزارع الموصلة بشبكة المياه المعالجة شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي، حيث ازداد عددها من 430 مزرعة إلى 480 مزرعة بالإضافة إلى توصيل عدد من الشوارع الرئيسية في مختلف مناطق مملكة البحرين بخطوط المياه المعالجة.
وتعمل الوزارة كذلك على تنفيذ عدد من الخطط والمبادرات بشأن الإمدادات اللازمة لتغطية مناطق مملكة البحرين وتهيئتها لأعمال التشجير، من خلال مدّ الشبكات الرئيسية والفرعية للمياه المعالجة من محطات المعالجة الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى عمل الخزانات التجميعية لهذه المياه.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع ضمن خطتها في التوسع في استخدام المياه المعالجة في أعمال الري من خلال توصيل عدد من المناطق والشوارع بشبكة المياه المعالجة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول عام 2035.
وتسعى الوزارة وضمن استراتيجيتها للتوسع في استخدام المياه المعالجة في أعمال الري وزيادة المسطحات الخضراء بما يحقق الاستدامة والاستفادة الأمثل من المياه المعالجة.
ما هي خطة الوزارة في الاستفادة من المياه المعالجة؟
** شرعت الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لمشروع توسعة شبكات المياه المعالجة، وذلك للاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري لمشاريع التشجير تحقيقاً لأهداف خطة التشجير في مملكة البحرين، والتي تسعى لمضاعفة عدد الأشجار بحلول عام 2035.
ولتنفيذ هذه الخطة والاستفادة من المياه المعالجة، قامت الوزارة بربط محطة المحرق للمياه المعالجة بشرق الحد، وذلك للاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري لمشاريع التشجير.
كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ مجموعة من مشاريع توصيل عدد من المناطق بالمياه المعالجة، والتي من أبرزها: مشروع لتوصيل مشروع شرق سترة الإسكاني، من خلال إنشاء خط ناقل للمياه المعالجة يربط المدينة الإسكانية الجديدة وتزويدها بالمياه المعالجة، وتوفير المياه المعالجة للاستفادة منها في أعمال الري والتشجير في المدينة الحديثة
علاوة على ذلك يتم تنفيذ مشروع توصيل المياه المعالجة بمجمع 733 في منطقة الناصفة (محافظة العاصمة)، وذلك ضمن سعي الوزارة المستمر للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لري المزروعات في الشوارع والمنتزهات، إضافة إلى تزويد المزارع بالمياه المعالجة.
وقد أنتجت وزارة الأشغال أكثر من 89 مليون متر مكعب من المياه المعالجة خلال عام 2023، باستخدام أحدث التقنيات في مجالي الترشيح والتعقيم، إذ يتم استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي بكفاءة عالية ثم تنقل المياه المعالجة ليتم إعادة استخدامها في ري المزروعات وتحسين المظهر البيئي للشوارع.
وتعمل وزارة الأشغال على تغطية مختلف مناطق مملكة البحرين بالإمدادات اللازمة من خلال مدّ الشبكات الرئيسية والفرعية للمياه المعالجة من محطات المعالجة الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى عمل الخزانات التجميعية لهذه المياه، وذلك ضمن إطار دعم الخطة الوطنية للتشجير.
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