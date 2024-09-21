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الوكيل المساعد للصرف الصحي لـ((أخبار الخليج)):مشاريع تطويرية قادمة بقطاع الصرف الصحي تواكب التطور العمراني

9/21/2024 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تطوير شبكة الصرف الصحي في اللوزي.. ونقلة نوعية لمحطة توبلي

أكثر من 89 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في

2023.. وارتفاع عدد المزارع المستفيدة إلى 480

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬فتحي‭ ‬عبدالله‭ ‬الفارع‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬تنفيذ‭ ‬أو‭ ‬البدء‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمحطة‭ ‬توبلي‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والذي‭ ‬سيرفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمحطة‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬بالمشروع‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬يوميا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬لإنشاء‭ ‬خطوط‭ ‬نقل‭ ‬سيتم‭ ‬البدء‭ ‬فيها‭ ‬قريبا‭ ‬مثل‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني،‭ ‬مشروع‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬إلى‭ ‬بوري،‭ ‬والمشروع‭ ‬الرئيسي‭ ‬الناقل‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬مثل‭ ‬الجنبية‭ ‬والهملة‭ ‬والجسرة‭ ‬وسار‭ ‬وبوقوة‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬تتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬التشجير،‭ ‬والخزانات‭ ‬التجميعية‭ ‬للمياه‭.‬

وقال‭ ‬الفارع‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المهمة‭ ‬بقطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وإنشاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬ومحافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التوسع‭ ‬العمراني‭ ‬والاستثماري‭.

لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمشروع‭ ‬توسعة‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬لمشاريع‭ ‬التشجير،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭.‬

‭ ‬تشهد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تطوراً‭ ‬عمرانياً‭ ‬واستثمارياً‭ ‬متسارعاً،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن؟

** ‭ ‬تحرص‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والاستثماري‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬والمحافظات‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمحطة‭ ‬توبلي‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمحطة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬بالمشروع‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬يومياً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬البيئي‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخليج‭ ‬توبلي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬أداء‭ ‬مركز‭ ‬توبلي‭ ‬لإنتاج‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬وزيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬والتجميل‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استيعاب‭ ‬تدفقات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المتزايدة‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬المحطة‭ ‬نتيجة‭ ‬للتطور‭ ‬العمراني‭ ‬والزيادة‭ ‬السكانية‭.‬

كما‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬إنشاء‭ ‬خطوط‭ ‬نقل‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بخدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع،‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني‭.‬

وتوجد‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬خطة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لإنشاء‭ ‬خطوط‭ ‬نقل‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬البدء‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬مشروع‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬الناقل‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬إلى‭ ‬بوري،‭ ‬ومشروع‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬الناقل‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ (‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ ‭ ‬والثانية‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬سيخدم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬مثل‭ ‬الجنبية‭ ‬والهملة‭ ‬والجسرة‭ ‬وسار‭ ‬وبوقوة‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي؟

** ‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الصحية‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتوسعة‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬تعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭: ‬مشروع‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬604‭ ‬في‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬280‭ ‬عقاراً،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬711‭ ‬في‭ ‬توبلي‭ ‬والذي‭ ‬يُوفّر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الحيوية‭ ‬إلى‭ ‬164‭ ‬عقاراً‭. ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمعي‭ ‬381‭ ‬و382‭ ‬في‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬141‭ ‬عقاراً‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬فمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭: ‬مشروع‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭ ‬بمجمع‭ ‬228‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توصيل‭ ‬50‭ ‬عقاراً‭ ‬من‭ ‬مبانٍ‭ ‬تجارية‭ ‬ووحدات‭ ‬سكنية،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬246‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬241‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬إلى‭ ‬260‭ ‬عقاراً،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬255‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ (‬خط‭ ‬قلالي‭)‬،‭ ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بالمجمعين‭ ‬109‭ ‬و113‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الحيوية‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬عقارًا‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬فمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع،‭ ‬مشروع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬1034‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المالكية‭ ‬والذي‭ ‬سيوفر‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬345‭ ‬عقاراً،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مشروع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صدد‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬1038‭ (‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭) ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬108‭ ‬عقارات،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬522‭ ‬في‭ ‬باربار‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة‭ ‬لـ223‭ ‬عقاراً‭ ‬ومشروع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬بمجمع‭ ‬551‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬250‭ ‬منزلاً‭ ‬بخدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭.‬

وفي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬فمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الزلاق‭ ‬بمجمع‭ ‬1056‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬إلى‭ ‬315‭ ‬عقاراً‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬ستعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬تنفيذها،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬ترسية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬426‭ ‬في‭ ‬جدحفص‭ - ‬الجزء‭ ‬الغربي،‭ ‬توصيل‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬527‭ ‬في‭ ‬سار‭- ‬الجزء‭ ‬الشمالي،‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬1033‭ ‬في‭ ‬المالكية،‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬604‭ ‬في‭ ‬سترة‭- ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬1044‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شهركان،‭ ‬ومشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1016‭ ‬باللوزي‭ ‬ومجمع‭ ‬1203‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬ترسية‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬450‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬458‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المقشع،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬457‭ ‬في‭ ‬بوقوة،‭ ‬والخط‭ ‬الرئيسي‭ ‬الناقل‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترسيتها‭ ‬لتدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الحيوية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬استخدامات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟

** ‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الترشيح‭ ‬والتعقيم،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامها‭ ‬بما‭ ‬يلائم‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭ ‬العالمية،‭ ‬وتستقبل‭ ‬محطات‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬التابعة‭ ‬للوزارة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وتقوم‭ ‬بمعالجتها‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬باستخدام‭ ‬مختلف‭ ‬تقنيات‭ ‬المعالجة‭ ‬الفيزيائية‭ ‬والكيميائية‭ ‬والبيولوجية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نقلها‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامها‭ ‬لتجميل‭ ‬وري‭ ‬الشوارع‭ ‬والمزروعات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المزارع‭ ‬الموصلة‭ ‬بشبكة‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬ازداد‭ ‬عددها‭ ‬من‭ ‬430‭ ‬مزرعة‭ ‬إلى‭ ‬480‭ ‬مزرعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توصيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بخطوط‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭.‬

وتعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬بشأن‭ ‬الإمدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتغطية‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتهيئتها‭ ‬لأعمال‭ ‬التشجير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مدّ‭ ‬الشبكات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬الخزانات‭ ‬التجميعية‭ ‬لهذه‭ ‬المياه‭.‬

كما‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬ضمن‭ ‬خطتها‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توصيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والشوارع‭ ‬بشبكة‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وتسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬وضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬وزيادة‭ ‬المسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاستفادة‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة؟

** ‭ ‬شرعت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمشروع‭ ‬توسعة‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬لمشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

ولتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بربط‭ ‬محطة‭ ‬المحرق‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬بشرق‭ ‬الحد،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬لمشاريع‭ ‬التشجير‭.‬

كما‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬توصيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬بالمياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬مشروع‭ ‬لتوصيل‭ ‬مشروع‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬خط‭ ‬ناقل‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬يربط‭ ‬المدينة‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬وتزويدها‭ ‬بالمياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬وتوفير‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الري‭ ‬والتشجير‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الحديثة

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬بمجمع‭ ‬733‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الناصفة‭ (‬محافظة‭ ‬العاصمة‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سعي‭ ‬الوزارة‭ ‬المستمر‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬ثلاثياً‭ ‬لري‭ ‬المزروعات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والمنتزهات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬المزارع‭ ‬بالمياه‭ ‬المعالجة‭.‬

وقد‭ ‬أنتجت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬89‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الترشيح‭ ‬والتعقيم،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬استقبال‭ ‬ومعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬ثم‭ ‬تنقل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬ليتم‭ ‬إعادة‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬ري‭ ‬المزروعات‭ ‬وتحسين‭ ‬المظهر‭ ‬البيئي‭ ‬للشوارع‭.‬

وتعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالإمدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مدّ‭ ‬الشبكات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬الخزانات‭ ‬التجميعية‭ ‬لهذه‭ ‬المياه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭.‬

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