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الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

9/21/2024 3:13:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرر الأهلي المصري حامل اللقب فوزه 3-صفر على جورماهيا الكيني في إياب الدور التمهيدي الثاني ليتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وهي نفس النتيجة التي حققها في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في نيروبي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 23 عن طريق مدافعه رامي ربيعة بعدما استغل تمريرة عرضية متقنة من المغربي يحيى عطية الله ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.
وسجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة من عطية الله ليضع الكرة بسهولة في الشباك.
وسجل البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من مسافة قريبة.

وغلب الحماس على أداء لاعبي الأهلي في أول ربع ساعة من المباراة مع سيطرة أكبر على الكرة لكن دون خطورة على مرمى الفريق الكيني.

وأهدر لاعبو الأهلي الكثير من الفرص السهلة للتسجيل على مدار شوطي المباراة، في غياب تام من الفريق الكيني الذي لم يتمكن من مجاراة أصحاب الأرض.

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