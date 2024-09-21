ترامب لهاريس: فات الأوان

رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب السبت طرح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة الى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة.

وكانت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تحدّت السبت خصمها الجمهوري دونالد ترامب عبر دعوته إلى مناظرة جديدة عبر شبكة "سي ان ان" في 23 اكتوبر، أي قبل بضعة أيام من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

وقال فريق حملة هاريس في بيان إن "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمواجهة دونالد ترامب مرة جديدة عبر مناظرة".

ولكن الرئيس السابق كان قد رفض هذه الفكرة في وقت سابق هذا الشهر.

وفق غالبية الآراء، هيمنت هاريس على المناظرة السابقة التي جرت في العاشر من سبتمبر، عبر التركيز على المواضيع التي قد تمسّ أكثر من غيرها غرور ترامب، أي تلك التي تتعلّق بسخط حلفائه السياسيين السابقين عليه، وسمعته على المستوى الدولي.

غير أنّ ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنّه "الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيَين اللذين ادارا المناظرة على شبكة ايه بي سي.







