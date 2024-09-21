المركز الوطني للمناهج يصدر بياناً حول ما يشاع عن إصداراته

MENAFN - Amman Net) قال المركز الوطني لتطوير المناهج إن النّسخة الأولى من إصداراته عادة ما تكون نسخة تجريبيّة، قابلة للتّطوير والتّعديل وفق ملاحظات المجتمع والميدان التّربويّ من طلبة ومعلّمين وخبراء وأولياء أمور، إذ لا يُكتفى بطبعة واحدة، بل تتوالى الطّبعات على مدار الأعوام الدّراسيّة لغايات التّحسين والتّجويد والتّعديل والإفادة من الملاحظات.

وبين المركز، في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، حول ما يتداول ويشاع عن إصداراته، أن عمليّة إنتاج الكتب المدرسيّة تمرّ بمراحل متعدّدة من التّدقيق والمراجعة والاعتماد، إذ تبدأ بتأليف مخطوطة الكتاب على "أيدي مؤلّفين من أبناء الوطن يعملون وفق معايير علميّة وتربويّة وقيم وثوابت وطنيّة ودينيّة ومجتمعيّة راسخة، ولا يخضعون لأيّ نوعٍ من الضّغوطات أو الإملاءات، وعند الانتهاء من تأليف المخطوطة تُعرض على أكاديميّين وتربويين من الجامعات الأردنيّة المختلفة لتحكيمها علميًّا وتربويًّا".

وأضاف البيان: "تعقد بعد ذلك ورش عمل لمناقشة هذه الكتب ومراجعتها، يحضرها معلّمون ومشرفون تربويّون من كافّة محافظات المملكة، كما تمرّ المخطوطة بمجالس متخصّصة في المركز الوطنيّ للتطوير المناهج تضمّ في عضويّتها عددًا من القادة التّربويّين والخبراء وممثّلين عن السّلطات التّعليميّة المتعدّدة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة وصولًا إلى إقرارها بشكل رسميّ من قبل وزارة التّربية والتّعليم عبر لجانها المتعّددة ومجلس التربية والتعليم الّذي يضمّ في عضويّته قامات وطنيّة ودينيّة وعلميّة وتربويّة وفكريّة."

وحول مبحث التّربية الفنّيّة، بيّن المركز أن هذا المبحث ليس مبحثًا مستجدًّا، بل هو مبحث قديم يُدرّس للطّلبة منذ عشرات السّنوات، ولكن دون وجود كتاب مستقلّ بذاته لهذا المبحث، موضحاً أن المركز الوطنيّ أنتج طبعة تجريبيّة من كتب مبحث التّربية الفنّيّة لبعض الصفوف تغطّي المجالات الأساسيّة له، كالرّسم، والموسيقى، والمسرح، "والمتصفّح لهذه الكتب بشكل شموليّ يجد أنّها تغطّي موضوعات كثيرة ومتعدّدة: كالأناشيد الدّينيّة، والأغنية التّراثيّة، والأهازيج الشّعبيّة، والمسرح الهادف، والفنون البصريّة والجماليّة، بما يتّفق مع طبيعة هذا المبحث، وينسجم مع تراث المجتمع الأردنيّ.

وفيما يتعلق بما يشاع حول تجاهل الكتب الصّادرة عن المركز للرّموز الوطنيّة الأردنيّة، أكد المركز أنّ هذا الأمر غير دقيق؛ مبيناً أنّ هذه الكتب مليئة بحشدٍ كبير من رموز الأردنّ وأبنائه وسيرهم العطرة؛ كما أن هناك وحدات كاملة في مبحث اللغة العربيّة تعنى بالهوية الوطنية الأردنية وتجمع ثلةً من شهداء الأردنّ عبر تاريخه العَطِر.

أما ما يشاع حول مبحث التّربية الإسلاميّة من تغييب للقرآن الكريم، ودروس التّلاوة والتّجويد، وحذف آيات الجهاد، أكد المركز أنّ كتب التّربية الإسلاميّة تتضمّن مهامّ التّلاوة والحفظ والتّفسير لسور ومقاطع عديدة من القرآن الكريم وذلك من الصّفّ الأوّل الأساسيّ ولغاية الثّاني عشر، كما توجد حصص مخصّصة لتعليم الطّلبة أحكام التّلاوة والتّجويد كافّة من الصّفّ الرّابع ولغاية العاشر، إضافة إلى تناول كتب التّربية الإسلاميّة كلّ المفاهيم المتعلّقة بالجهاد، وفرضيّته، وأهميّته، ودوره في الحفاظ على المقدّسات والأوطان، وأفردت دروسًا عديدة للحديث عن القضيّة الفلسطينيّة، والقدس، والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا المركز في البيان إلى ضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها والبعد عن الاقتباسات المجتزأة عند تقديم أي ملاحظة أو رأي، مؤكداً أنه مؤسّسة حكوميّة تستند في عملها إلى مرتكزات وطنيّة ودينيّة ومجتمعيّة راسخة؛ ويملك المسؤوليّة والرّغبة الحقيقيّة في التّطوير، ويفتح أبوابه أمام كافّة أشكال التّواصل الإلكترونيّ والوجاهيّ بشكل مباشر مع كوادره الإداريّة والفنّيّة.





وتالياً نص البيان:

يقدّر المركز الوطنيّ لتطوير المناهج عاليًا تفاعل المواطن الأردنيّ مع المنتجات الصّادرة عنه، ويتقبّله بصدر رحب، ويعدّه رقابة مجتمعيّة تسهم في تجويد منتجاته، ولذا يستقبل المركز باستمرار التّغذية الرّاجعة من المجتمع والميدان التّربويّ عبر موقعه الإلكترونيّ وصفحاته الرسميّة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، والمدوّنة عناوينها على أغلفة جميع إصداراته.

وينوّه المركز إلى أنّ النّسخة الأولى من إصداراته عادة ما تكون نسخة تجريبيّة، قابلة للتّطوير والتّعديل وفق ملاحظات المجتمع والميدان التّربويّ من طلبة ومعلّمين وخبراء وأولياء أمور، حيث لا يُكتفى بطبعة واحدة، بل تتوالى الطّبعات على مدار الأعوام الدّراسيّة لغايات التّحسين والتّجويد والتّعديل والإفادة من الملاحظات.

من المعلوم أنّ عمليّة إنتاج الكتب المدرسيّة تمرّ بمراحل متعدّدة من التّدقيق والمراجعة والاعتماد، تبدأ بتأليف مخطوطة الكتاب على أيدي مؤلّفين من أبناء الوطن يعملون وفق معايير علميّة وتربويّة وقيم وثوابت وطنيّة ودينيّة ومجتمعيّة راسخة، ولا يخضعون لأيّ نوعٍ من الضّغوطات أو الإملاءات. وعند الانتهاء من تأليف المخطوطة تُعرض على أكاديميّين وتربويين من الجامعات الأردنيّة المختلفة لتحكيمها علميًّا وتربويًّا. تعقد بعد ذلك ورش عمل لمناقشة هذه الكتب ومراجعتها يحضرها معلّمون ومشرفون تربويّون من كافّة محافظات المملكة. كما تمرّ المخطوطة بمجالس متخصّصة في المركز الوطنيّ للتطوير المناهج تضمّ في عضويّتها عددًا من القادة التّربويّين والخبراء وممثّلين عن السّلطات التّعليميّة المتعدّدة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة وصولًا إلى إقرارها بشكل رسميّ من قبل وزراة التّربية والتّعليم عبر لجانها المتعّددة ومجلس التربية والتعليم الّذي يضمّ في عضويّته قامات وطنيّة ودينيّة وعلميّة وتربويّة وفكريّة.

وفي القراءة النّاقدة لأي منهاج، فإنّه ينبغي أن يُقرأ ويُنظر إليه نظرة شموليّة في سياقاته، فأحيانًا تعطي النّظرة الجزئيّة للصّورة أوالنّصّ أوالعبارة أوالعنوان دلالة مناقضة ومغايرة للمعنى المراد، وهذا يشبه تمامًا اجتزاء قوله تعالى: ويلٌ للمصلين والوقوف عندها، في حين أنّ المعنى الحقيقيّ لا يكتمل إلا بقوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون.

وفيما يخصّ الجدل الدّائر حول مبحث التّربية الفنّيّة، فنودّ أن نبيّن أنّه ليس مبحثًا مستجدًّا، إنّما هو مبحث قديم يُدرّس للطّلبة منذ عشرات السّنوات، ولكن دون وجود كتاب مستقلّ بذاته لهذا المبحث. ومؤخّرًا، أنتج المركز الوطنيّ طبعة تجريبيّة من كتب مبحث التّربية الفنّيّة لبعض الصفوف تغطّي المجالات الأساسيّة له، وهي: الرّسم، والموسيقى، والمسرح. والمتصفّح لهذه الكتب بشكل شموليّ يجد أنّها تغطّي موضوعات كثيرة ومتعدّدة: كالأناشيد الدّينيّة، والأغنية التّراثيّة، والأهازيج الشّعبيّة، والمسرح الهادف، والفنون البصريّة والجماليّة، بما يتّفق مع طبيعة هذا المبحث، وينسجم مع تراث المجتمع الأردنيّ.

وفيما يتعلّق بالصّورة التي تمّ تداولها مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعيّ، فإنّها لا تمثّل درسًا قائمًا بذاته، بل هي جزء من درسٍ عنوانه (الأغنية التراثية)، وجاءت للتّدليل على دور الفنّ في نشر التّراث الوطني.

وأمّا ما يُشاع حول تجاهل الكتب الصّادرة عن المركز للرّموز الوطنيّة الأردنيّة، فنؤكّد أنّ هذا الأمر غير دقيق؛ حيث أنّ هذه الكتب مليئة بحشدٍ كبير من رموز الأردنّ وأبنائه وسيرهم العطرة؛ ودليل ذلك وجود وحدات كاملة في مبحث اللغة العربيّة تعنى بالهوية الوطنية الأردنية إحداها بعنوان: (شهداء بلادي: مجدٌ لا يُنسى) تجمع ثلةً من شهداء الأردنّ عبر تاريخه العَطِر، مثل: كايد مفلح عبيدات، وفراس العجلوني، وموفق السلطي، وراشد الزيود، وسائد المعايطة، ومعاذ الكساسبة، وغيرهم. أمّا الشّخصيّات العلميّة والأدبيّة والفكريّة والسّياسيّة الّتي أسهمت في بناء الأردنّ مثل: ناصر الدّين الأسد، وعبد المنعم الرّفاعيّ، وحبيب الزّيود، ومصطفى وهبي التّلّ، وعالم الرّياضيّات الأردنيّ شاهر المومني، وغيرهم، فقد تمّ تناولها في كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية بتوسّع وبشكل يُبرز جانب الاقتداء والتّأسّي بهذه الشّخصيّات. في حين وردت بعض الشّخصيات الفنيّة والرّياضيّة في بعض الكتب المدرسيّة في سياق إعطاء الأمثلة على بعض الأفكار الواردة في المحتوى التّعليميّ بشكل عابر دون التّعمّق في ذكر تفاصيل خاصّة بتلك الشّخصيّات، وإنّما اقتُصر على موضع الاستشهاد الّذي يربط بين المحتوى والشّخصيّة.

أمّا ما يُشاع حول مبحث التّربية الإسلاميّة من تغييب للقرآن الكريم، ودروس التّلاوة والتّجويد، وحذف آيات الجهاد، فنؤكّد أنّ كتب التّربية الإسلاميّة تتضمّن مهامّ التّلاوة والحفظ والتّفسير لسور ومقاطع عديدة من القرآن الكريم وذلك من الصّفّ الأوّل الأساسيّ ولغاية الثّاني عشر، كما توجد حصص مخصّصة لتعليم الطّلبة أحكام التّلاوة والتّجويد كافّة من الصّفّ الرّابع ولغاية العاشر. كما تناولت كتب التّربية الإسلاميّة كلّ المفاهيم المتعلّقة بالجهاد، وفرضيّته، وأهميّته، ودوره في الحفاظ على المقدّسات والأوطان، وبيّنت مكانة الشّهادة والشّهداء وفضلهم، وأفردت دروسًا عديدة للحديث عن القضيّة الفلسطينيّة، والقدس، والمسجد الأقصى المبارك، وبيّنت المعارك الخالدة الّتي خاضها الجيش العربيّ الأردنيّ دفاعًا عن عروبة فلسطين منذ عام 1948 كمعارك: باب الواد، والشّيخ جرّاح، ومعركة الكرامة.

وفي الوقت الّذي يشكر فيه المركز كّل من يقدّم ملاحظة أو يدلي برأيٍ ونقد بنّاء فإنّه يؤكّد على ضرورة البعد عن الاقتباسات المجتزأة والتّثبّت من المعلومات قبل نشرها، فمثلًا: ما يشاع حول استقالة أحد أعضاء المجلس الأعلى للمركز الوطنيّ، فإنّ المركز يؤكّد أنّ هذه الاستقالة تمّت قبل ما يُقارب الخمس سنوات ولا علاقة لها بما يتمّ تداوله حاليًّا حول إصدارات المركز. ومثل ذلك أيضًا ما يُنقل من كتب دول أخرى ويُسقط على الكتب الأردنيّة المطوّرة كما جاء في نصّ حول زواج سيّدنا محمّد

بالسّيّدة خديجة -رضي الله عنها- تحت مسمّى (الشّابّ محمّد )، فهذا لم يرد في الكتب الأردنيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ، وإنمّا في كتب دول عربيّة أخرى.

وختامًا، نؤكّد على أنّ المركز الوطنيّ مؤسّسة حكوميّة تستند في عملها إلى مرتكزات وطنيّة ودينيّة ومجتمعيّة راسخة؛ ويملك المسؤوليّة والرّغبة الحقيقيّة في التّطوير، ويفتح أبوابه أمام كافّة أشكال التّواصل الإلكترونيّ والوجاهيّ بشكل مباشر مع كوادره الإداريّة والفنّيّة من: منسّقي لجان التّأليف، ومشرفيها، ومؤلّفيها، ورؤساء فرقها؛ لاستقبال الملاحظات والتّساؤلات والتّغذية الرّاجعة الّتي تنمّ عن الحرص المشترك على مصلحة الطّلبة، بعيدًا عن محاولات الإثارة وتضليل الرّأي العامّ.