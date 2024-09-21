الكويت تحرز 6 ذهبيات في البطولة الدولية لذوي الإعاقة بالقاهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 21 - 9 (كونا) -- رفع نادى الطموح الرياضي
الكويتي للإعاقات الذهنية اليوم السبت رصيده من الميداليات بالبطولة الدولية الخامسة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها في العاصمة المصرية القاهرة إلى 8 ميداليات منها 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية.
ونجح أبطال نادي الطموح في إحراز 5 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية بمنافسات ألعاب القوى في ختام منافسات البطولة حيث تمكن اللاعبون محسن المشموم ومحمد العتيبي وحسن المطوع من إحراز 3 ذهبيات في فئاتهم بسباق 100 متر.
وفي سباق فئة 200 متر تمكن اللاعبان محمد العتيبي ومحسن المشموم من إحراز ميداليتين ذهبيتين بينما فاز زميلهم اللاعب حسن المطوع بالميدالية البرونزية في السباق نفسه.
وأهدى أمين السر المساعد لنادي الطموح الرياضي رئيس الوفد فهد السهلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي.
وأكد السهلي أن اللاعبين كانوا جميعا على مستوى المسؤولية وقدموا صورة مشرفة لرياضة ذوي الإعاقة الكويتية.
وأكد السهلي أن هذا الانجاز لم يأت من فراغ لكنه كان ثمرة برنامج اعداد مكثف تضافرت فيه جهود الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري بالإضافة الى أولياء الأمور موجها الشكر للهيئة العامة للرياضة وكافة الجهود التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج.
وأعرب عن أمله بتكريم أبطال الكويت الذين حققوا أرقاما في مسابقات شهدت تنافسا حماسيا بين الاندية المشاركة.
كان اللاعب حسن المطوع قد نجح أمس الجمعة في احراز الميدالية الذهبية بعد المباراة النهائية التي جمعته بزميله محسن المشموم الذي حصل على الميدالية الفضية في منافسات كرة الطاولة (فئة 21 سنة) بالبطولة الدولية الخامسة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وانطلقت البطولة يوم الخميس الماضي في مدينة الشروق بالقاهرة بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 20 ناديا من بينهم نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية الذي يشارك في منافسات كرة الطاولة وألعاب القوى بثلاثة لاعبين هم محسن المشموم وحسن المطوع ومحمد العتيبي فيما يترأس الوفد المشارك بالبطولة أمين السر المساعد للنادي فهد السهلي ويضم إلى جانب اللاعبين المدرب بلال الهمامي. (النهاية)
م م / ه س ص
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