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الكويت تحرز 6 ذهبيات في البطولة الدولية لذوي الإعاقة بالقاهرة

9/21/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 9 (كونا) -- رفع نادى الطموح الرياضي الكويتي للإعاقات الذهنية اليوم السبت رصيده من الميداليات بالبطولة الدولية الخامسة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها في العاصمة المصرية القاهرة إلى 8 ميداليات منها 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية.
ونجح أبطال نادي الطموح في إحراز 5 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية بمنافسات ألعاب القوى في ختام منافسات البطولة حيث تمكن اللاعبون محسن المشموم ومحمد العتيبي وحسن المطوع من إحراز 3 ذهبيات في فئاتهم بسباق 100 متر.
وفي سباق فئة 200 متر تمكن اللاعبان محمد العتيبي ومحسن المشموم من إحراز ميداليتين ذهبيتين بينما فاز زميلهم اللاعب حسن المطوع بالميدالية البرونزية في السباق نفسه.
وأهدى أمين السر المساعد لنادي الطموح الرياضي رئيس الوفد فهد السهلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي.
وأكد السهلي أن اللاعبين كانوا جميعا على مستوى المسؤولية وقدموا صورة مشرفة لرياضة ذوي الإعاقة الكويتية.
وأكد السهلي أن هذا الانجاز لم يأت من فراغ لكنه كان ثمرة برنامج اعداد مكثف تضافرت فيه جهود الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري بالإضافة الى أولياء الأمور موجها الشكر للهيئة العامة للرياضة وكافة الجهود التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج.
وأعرب عن أمله بتكريم أبطال الكويت الذين حققوا أرقاما في مسابقات شهدت تنافسا حماسيا بين الاندية المشاركة.
كان اللاعب حسن المطوع قد نجح أمس الجمعة في احراز الميدالية الذهبية بعد المباراة النهائية التي جمعته بزميله محسن المشموم الذي حصل على الميدالية الفضية في منافسات كرة الطاولة (فئة 21 سنة) بالبطولة الدولية الخامسة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وانطلقت البطولة يوم الخميس الماضي في مدينة الشروق بالقاهرة بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 20 ناديا من بينهم نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية الذي يشارك في منافسات كرة الطاولة وألعاب القوى بثلاثة لاعبين هم محسن المشموم وحسن المطوع ومحمد العتيبي فيما يترأس الوفد المشارك بالبطولة أمين السر المساعد للنادي فهد السهلي ويضم إلى جانب اللاعبين المدرب بلال الهمامي. (النهاية)

م م / ه س ص



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