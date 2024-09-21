الانتخابات الأمريكية: هاريس تقبل دعوة لمناظرة ثانية مع ترمب على سي إن إن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 9 (كونا) -- أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة اليوم السبت أنها قبلت دعوة من شبكة "سي إن إن" الإخبارية لإجراء مناظرة مع منافسها الجمهوري دونالد ترمب
في الـ 23 من أكتوبر المقبل.
وقالت رئيسة الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية جين ديلون في بيان لها إن "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لفرصة أخرى لمشاركة المنصة مع دونالد ترمب" وأضافت أنه "لا ينبغي أن يواجه ترمب أي مشكلة في الموافقة على هذه المناظرة".
غير أن ترمب كان قد رفض صراحة إجراء مناظرة أخرى مع هاريس لكنه عاد عن ذلك الموقف وألمح الأسبوع الماضي إلى قبوله مناظرة ثانية معها "إذا كان في حالة مزاجية مناسبة".
يذكر أن المناظرة الاولى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي استضافتها شبكة "سي ان ان" في يونيو الماضي بين الرئيس الامريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترمب قد أدت لانطباعات سلبية لدى الناخبين حول اداء بايدن المتعثر في تلك المناظرة انسحب على إثرها من السباق الرئاسي لصالح نائبته كمالا هاريس.
وبعدها تواجه ترمب وهاريس في الـ 10 من سبتمبر الجاري في ولاية بنسلفانيا في أول مناظرة تلفزيونية بينهما والثانية بين الحزبين الغريمين في انتخابات 2024 وذلك قبل أقل من شهرين من انتخابات الرئاسة الامريكية.
وأظهر استطلاع للراي نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الامريكية هاريس بنسبة 63 بالمئة مقابل 37 بالمئة من بين مشاهدي المناظرة فيما حققت تقدما بنسبة 54 مقابل 31 بالمئة وفق استطلاع "يوغوف" بين الناخبين المسجلين الذين شاهدوا أجزاء من المناظرة.
وفتحت ثلاث ولايات هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية امس واليوم مراكز الاقتراع لعمليات التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية 2024.
وتتيح معظم الولايات الأمريكية التصويت حضوريا أو بالبريد لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر المقبل. (النهاية)
ا م م / ه س ص
MENAFN21092024000071011013ID1108699781
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