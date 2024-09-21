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الانتخابات الأمريكية: هاريس تقبل دعوة لمناظرة ثانية مع ترمب على سي إن إن

9/21/2024 3:12:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 9 (كونا) -- أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة اليوم السبت أنها قبلت دعوة من شبكة "سي إن إن" الإخبارية لإجراء مناظرة مع منافسها الجمهوري دونالد ترمب في الـ 23 من أكتوبر المقبل.
وقالت رئيسة الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية جين ديلون في بيان لها إن "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لفرصة أخرى لمشاركة المنصة مع دونالد ترمب" وأضافت أنه "لا ينبغي أن يواجه ترمب أي مشكلة في الموافقة على هذه المناظرة".
غير أن ترمب كان قد رفض صراحة إجراء مناظرة أخرى مع هاريس لكنه عاد عن ذلك الموقف وألمح الأسبوع الماضي إلى قبوله مناظرة ثانية معها "إذا كان في حالة مزاجية مناسبة".
يذكر أن المناظرة الاولى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي استضافتها شبكة "سي ان ان" في يونيو الماضي بين الرئيس الامريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترمب قد أدت لانطباعات سلبية لدى الناخبين حول اداء بايدن المتعثر في تلك المناظرة انسحب على إثرها من السباق الرئاسي لصالح نائبته كمالا هاريس.
وبعدها تواجه ترمب وهاريس في الـ 10 من سبتمبر الجاري في ولاية بنسلفانيا في أول مناظرة تلفزيونية بينهما والثانية بين الحزبين الغريمين في انتخابات 2024 وذلك قبل أقل من شهرين من انتخابات الرئاسة الامريكية.
وأظهر استطلاع للراي نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الامريكية هاريس بنسبة 63 بالمئة مقابل 37 بالمئة من بين مشاهدي المناظرة فيما حققت تقدما بنسبة 54 مقابل 31 بالمئة وفق استطلاع "يوغوف" بين الناخبين المسجلين الذين شاهدوا أجزاء من المناظرة.
وفتحت ثلاث ولايات هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية امس واليوم مراكز الاقتراع لعمليات التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية 2024.
وتتيح معظم الولايات الأمريكية التصويت حضوريا أو بالبريد لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر المقبل. (النهاية)

ا م م / ه س ص



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