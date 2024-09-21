(القادسية) ينتصر على (مليحة) في البطولة العربية لكرة اليد للأندية أبطال الدوري والكأس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت 21 - 9 (كونا) -- حقق (القادسية) الكويتي الانتصار على (مليحة) الاماراتي بنتيجة 35/23 في ختام دور المجموعات للبطولة العربية لكرة اليد للأندية ابطال الدوري
والكأس الـ 39 التي انطلقت في الكويت وتستمر حتى 26-9 المقبل.
وعلى صالة الشيخ سعد العبدالله أنهى (القادسية) الشوط الأول متفوقا على (مليحة) بنتيجة 21/10 ومع الشوط الثاني أكد (القادسية) افضليته في المباراة ليحقق الفوز بنتيجة 35/23.
وتختتم مباريات
دور المجموعات اليوم بلقاء (الكويت) الكويتي و (الأهلي) القطري. (النهاية)
ح م ش
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