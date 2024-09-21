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(القادسية) ينتصر على (مليحة) في البطولة العربية لكرة اليد للأندية أبطال الدوري والكأس

9/21/2024 3:12:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 21 - 9 (كونا) -- حقق (القادسية) الكويتي الانتصار على (مليحة) الاماراتي بنتيجة 35/23 في ختام دور المجموعات للبطولة العربية لكرة اليد للأندية ابطال الدوري والكأس الـ 39 التي انطلقت في الكويت وتستمر حتى 26-9 المقبل.
وعلى صالة الشيخ سعد العبدالله أنهى (القادسية) الشوط الأول متفوقا على (مليحة) بنتيجة 21/10 ومع الشوط الثاني أكد (القادسية) افضليته في المباراة ليحقق الفوز بنتيجة 35/23.
وتختتم مباريات دور المجموعات اليوم بلقاء (الكويت) الكويتي و (الأهلي) القطري. (النهاية)

ح م ش



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