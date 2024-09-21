الدوري الكويتي الممتاز: السالمية يتعادل مع الفحيحيل 2-2 في الجولة الخامسة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 9 (كونا) -- تعادل نادي السالمية اليوم السبت مع نظيره الفحيحيل بهدفين لكل منهما في ثاني مباريات
الجولة الخامسة من الدوري
الكويتي الممتاز لكرة القدم
(دوري زين).
وعلى استاد ثامر بنادي السالمية استطاع السالمية التعادل مع الفحيحيل في الدقائق الاخيرة من زمن المباراة بعد ان كان الفحيحيل متقدما بهدف.
وخرج الفريقان بشباك نظيفة في شوط المباراة الاول ولم تكن هناك محاولات خطيرة على المرمى اذ استطاع لاعبو الفريقين الحفاظ على نظافة شباكهم.
وفي شوط المباراة الثاني افتتح السالمية التسجيل عن طريق ركلة جزاء سجلها التونسي عماد اللواتي في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 66 عدل البرازيلي وليام باروس النتيجة للفحيحيل عن طريق كرة راسية وفي الدقيقة 84 عاد وسجل البرازيلي وليام باروس الهدف الثاني للفحيحيل وتمكن السالمية من خطف هدف التعادل في الدقيقة 102 عن طريق اليكس ليما.
ووصل السالمية النقطة العاشرة بالمركز الثالث فيما بقي الفحيحيل بالمركز الخامس بسبع نقاط.
وتستكمل مباريات الجولة اليوم بمواجهة حيث القادسية كاظمة في حين تختتم غد الاحد بمباراتين اذ يلعب في الاولى العربي امام خيطان ويواجه في الثانية الكويت نظيره اليرموك. (النهاية)
م ي م / ه س ص
MENAFN21092024000071011013ID1108699779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.