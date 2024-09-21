محافظة الجهراء تنظم حملة تنظيف لشاطئ الخويسات احتفاء باليوم العالمي للنظافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 9 (كونا) -- نظمت محافظة الجهراء اليوم السبت حملة تنظيف بيئية لشاطئ الخويسات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة 2024 تحت رعاية وحضور محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي
وقال محافظ الجهراء في تصريح صحفي
عقب مشاركته بالحملة إن المحافظة تقدم الدعم الكامل لكل الفعاليات والأنشطة التي من شأنها الحفاظ على نظافة دولة الكويت.
وأكد أن حملة تنظيف الشواطئ الهدف منها هو توعية الأبناء بضرورة المحافظة على البيئة وغرس هذا السلوك الإيجابي في نفوس المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مبينا ان مشاركة المتطوعين والدبلوماسيين لتنظيف الشواطئ هو دليل لثقافة مجتمعية للحفاظ على البيئة.
وأعرب عن تمنياته بأن يكون لوزارة التربية دور كبير لأهمية الحفاظ على البيئة من خلال مادة تقدم لجميع المراحل السنية لغرس مبادئ وقيم حب الوطن في نفوس الأبناء وذلك من خلال إشراكهم وتفاعلهم في مثل هذه الانشطة كحملة تنظيف الشواطئ والبر التي تزرع حب المحافظة على نظافة بيئة الوطن. (النهاية)
ح م د /ه س ص
MENAFN21092024000071011013ID1108699778
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