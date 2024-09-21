Saturday, 21 September 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظة الجهراء تنظم حملة تنظيف لشاطئ الخويسات احتفاء باليوم العالمي للنظافة

9/21/2024 3:12:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 9 (كونا) -- نظمت محافظة الجهراء اليوم السبت حملة تنظيف بيئية لشاطئ الخويسات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة 2024 تحت رعاية وحضور محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي
وقال محافظ الجهراء في تصريح صحفي عقب مشاركته بالحملة إن المحافظة تقدم الدعم الكامل لكل الفعاليات والأنشطة التي من شأنها الحفاظ على نظافة دولة الكويت.
وأكد أن حملة تنظيف الشواطئ الهدف منها هو توعية الأبناء بضرورة المحافظة على البيئة وغرس هذا السلوك الإيجابي في نفوس المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مبينا ان مشاركة المتطوعين والدبلوماسيين لتنظيف الشواطئ هو دليل لثقافة مجتمعية للحفاظ على البيئة.
وأعرب عن تمنياته بأن يكون لوزارة التربية دور كبير لأهمية الحفاظ على البيئة من خلال مادة تقدم لجميع المراحل السنية لغرس مبادئ وقيم حب الوطن في نفوس الأبناء وذلك من خلال إشراكهم وتفاعلهم في مثل هذه الانشطة كحملة تنظيف الشواطئ والبر التي تزرع حب المحافظة على نظافة بيئة الوطن. (النهاية)

ح م د /ه س ص



MENAFN21092024000071011013ID1108699778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث