بطولة العالم للغطس العالي تنطلق في البحرين بمشاركة 16 دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 21 - 9 (كونا) -- انطلقت بطولة العالم للغطس العالي التي تستضيفها مملكة البحرين اليوم السبت بمشاركة نخبة من الغطاسين والغطاسات من مختلف دول العالم.
وشهدت جولة منافسة السيدات للبطولة على مستوى 20 مترا قفزة استثنائية لبطلة العالم لاربع مرات الأسترالية ريانان إيفلاند (33 عاما) لتتصدر المركز الاول ب 80ر163 نقطة فيما تلتها النجمة الصاعدة الكندية سيمون ليتهيد (21 عاما) بحصولها على 40ر158 نقطة ثم الكندية مولي كارلسون (25 عاما) ب80ر150 نقطة.
وفي المركز الرابع حلت الامريكية كايليا أرنيت (31 عاما) ثم الامريكية ميلي كاربنتر.
اما في منافسات الرجال على مستوى 27 مترا تصدر الجولة الروماني كونستانتين بوبوفيتشي (35 عاما) بحصوله 20ر193 يليه في المركز الثاني الامريكي جيمس لختنشتاين (29 عاما) ب 189 نقطة ثم الاسباني كارلوس جيمنو بحصوله على 182 نقطة في حين حصل على المركز الرابع المكسيكي جوناثن باريدس ثم البريطاني ايدين هيسلوب.
وبحسب نظام البطولة يمنح كل لاعب أربع غطسات اثنتان اليوم واثنتان يوم غد الأحد.
ويشارك في البطولة التي تحتل أهمية كبيرة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب المائية في سنغافورة 2025 نحو ال40 غطاسا وغطاسة يمثلون 16 دولة هي استراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا والمكسيك وهولندا ونيوزلندا ورومانيا وسويسرا واوكرانيا وامريكا. (النهاية)
خ ن ع
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