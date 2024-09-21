الدوري الإنجليزي: (ليفربول) يتجاوز (بورنموث) بثلاثية ويصعد للصدارة مؤقتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 21 - 9 (كونا) -- حقق (ليفربول) فوزا سهلا على ضيفه (بورنموث) بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
والذي جمعهما اليوم السبت على ملعب (انفيلد).
وحسم اصحاب الارض النتيجة خلال الشوط الاول حيث سجل المهاجم الكولومبي لويس دياز هدفين سريعين فس الدقيقتين ال26 وال28.
واضاف المهاجم الاوروغوياني داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة 37 ومعه ثلاث نقاط ثمينة.
وفي مباريات
اخرى جرت اليوم فاز (تشيلسي) على مضيفه (ويستهام يونايتد) بثلاثية نظيفة بينما تعادل (ليستر سيتي) مع (ايفرتون) بهدف لمثله وبنفس النتيجة انتهت مباراة
(ساوثهامبتون) مع الصاعد الجديد (ايبسويتش تاون).
وتغلب (استون فيلا) على ضيفه (وولفرهامبتون) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد وبنفس النتيجة فاز (توتنهام هوتسبر) على ضيفه (برينتفورد) كما فاز بالنتيجة ذاتها (فولهام) على ضيفه (نيوكاسل يونايتد).
وبفوزه اليوم صعد (ليفربول) مؤقتا إلى صدارة الدوري بمجموع 12 نقطة متقدما بفارق هدف واحد على (مانشستر سيتي) الذي سيخوض قمة هذه الجولة غدا الاحد ضد (أرسنال) صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط.
ويحتل (تشيلسي) المركز الثالث مؤقتا برصيد عشر نقاط وبفارق الاهداف عن (أرسنال) و (نيوكاسل يونايتد) على التوالي. (النهاية)
م ر ن / ه س ص
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