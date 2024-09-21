مصر تحذر من حرب إقليمية شاملة بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 21 - 9 (كونا) -- أكدت مصر اليوم السبت أنها تتابع بقلق الغارات المكثفة الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وانتهاك سيادته مشددة على أن "هذا التصعيد الخطير" يهدد بنشوب حرب إقليمية تطال الجميع.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر تعرب مجددا عن كامل تضامنها مع لبنان في هذا الظرف الدقيق على خلفية هذا التصعيد الذي ينال من وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
وأكد البيان تحذير مصر من أن هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطير وبما قد يؤدي إلى تبعات كارثية على استقرار المنطقة ودخولها حرب إقليمية شاملة لن تكون أي دولة بالمنطقة بمنأى عن تداعياتها.
وأدان البيان جميع الأعمال الأحادية واستهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وأكد مجددا على حتمية الوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية باعتبار ان ذلك هو السبب الأساسي للتوتر والتصعيد في المنطقة. (النهاية)
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