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مصر تحذر من حرب إقليمية شاملة بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان

9/21/2024 3:12:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 9 (كونا) -- أكدت مصر اليوم السبت أنها تتابع بقلق الغارات المكثفة الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وانتهاك سيادته مشددة على أن "هذا التصعيد الخطير" يهدد بنشوب حرب إقليمية تطال الجميع.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر تعرب مجددا عن كامل تضامنها مع لبنان في هذا الظرف الدقيق على خلفية هذا التصعيد الذي ينال من وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
وأكد البيان تحذير مصر من أن هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطير وبما قد يؤدي إلى تبعات كارثية على استقرار المنطقة ودخولها حرب إقليمية شاملة لن تكون أي دولة بالمنطقة بمنأى عن تداعياتها.
وأدان البيان جميع الأعمال الأحادية واستهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وأكد مجددا على حتمية الوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية باعتبار ان ذلك هو السبب الأساسي للتوتر والتصعيد في المنطقة. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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