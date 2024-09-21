الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يكتسح بريمن بخماسية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 21 - 9 (كونا) -- اكتسح فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت نظيره (فيردر بريمن) بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
واستهل الفريق البافاري التسجيل في الدقيقة ال23 عبر ميشائيل أليس قبل أن يتمكن جمال موسيالا في الدقيقة ال32 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ال57 سجل هاري كين الهدف الثالث قبل أي يعود ميشائيل أليس من تسجيل الهدف الرابع وسيرج غنابري الهدف الخامس والأخير في الدقيقة ال65.
وفي منافسات اخرى هزم (فرايبورغ) (هايدنهايم) بثلاثة اهداف لصفر وتغلب (أنيون برلين) على (هوفنهايم) بهدفين لهدف وتعادل (كيل) مع (بوخوم) بهدفين لمثلهما.
أما (ماينتس) فقد تغلب على (أوغسبورغ) بثلاثة اهداف لهدفين. (النهاية)
ع ن ج / ه س ص
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