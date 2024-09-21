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الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يكتسح بريمن بخماسية نظيفة

9/21/2024 3:12:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 21 - 9 (كونا) -- اكتسح فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت نظيره (فيردر بريمن) بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
واستهل الفريق البافاري التسجيل في الدقيقة ال23 عبر ميشائيل أليس قبل أن يتمكن جمال موسيالا في الدقيقة ال32 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ال57 سجل هاري كين الهدف الثالث قبل أي يعود ميشائيل أليس من تسجيل الهدف الرابع وسيرج غنابري الهدف الخامس والأخير في الدقيقة ال65.
وفي منافسات اخرى هزم (فرايبورغ) (هايدنهايم) بثلاثة اهداف لصفر وتغلب (أنيون برلين) على (هوفنهايم) بهدفين لهدف وتعادل (كيل) مع (بوخوم) بهدفين لمثلهما.
أما (ماينتس) فقد تغلب على (أوغسبورغ) بثلاثة اهداف لهدفين. (النهاية)

ع ن ج / ه س ص



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