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الزايدي: المملكة منارة للعلم ورمز للمحبة والسلام

9/21/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع رئيس مجموعة الزايدي للتنمية والاستثمار، الشيخ مشعل بن سرور الزايدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسية ذكرى اليوم الوطني الـ94 لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الآمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولكافة أفراد الأسرة المالكة وحكومتنا الرشيدة، وأبناء الشعب السعودي النبيل، داعيًا المولى -عز وجل- بأن يديم على هذه البلاد عزها ومجدها.
زمن قياسي
أوضح الزايدي أن في هذه المناسبة العزيزة التي تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن، ويعيشها في كافة المجالات، حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية، وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين، ومهوى الأفئدة للجميع، والكل يترقب الوصول وزيارة هذا البلد الطاهر، والاستمتاع بسكينة المكان والزمان، والأمن الممتد من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، وسط نعيم ورخاء يسر الناظرين ويتمناه كل فرد يعيش في محيط الكرة الأرضية.
نشر العلم
أضاف رئيس مجموعة الزايدي للتنمية والاستثمار أن المملكة أولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جل اهتمامها، وبذلت كل غال في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين، ولقد دأبت حكومة المملكة منذ إنشائها على نشر العلم وتعليم أبناء الأمة والاهتمام بالعلوم والآداب والثقافة وعنايتها بتشجيع البحث العلمي وصيانة التراث الإسلامي والعربي، وإسهامها في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وشيدت كذلك المدارس والمعاهد والجامعات ودور العلم.
معاني الوفاء
أشار الزايدي إلى أن توحيد هذه البلاد على يد قائدها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لهو تجربة متميزة للمجتمع الدولي، وأحد النماذج الناجحة في تاريخ الأمم، بإبراز ذلك النهج الذي تبنته المملكة في سياستها الداخلية القائمة على مبادئ الإسلام الحنيف، وكذلك في علاقاتها الدولية المستمدة من تراثنا وحضارتنا واحترام حقوق الإنسان في أسمى معانيها، كما أن يوم الوطن فرصة ثمينة بأن نغرس في نفوس النشء معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذه الأمة، فيشعرون بالفخر والعزة، ونغرس في نفوسهم تلك المبادئ والمعاني التي قامت عليها هذه البلاد منذ أن أرسى قواعدها الملك المؤسس -رحمه الله- ونعمّق في روح الشباب معاني الحس الوطني والانتماء إلى هذه الأمة حتى يستمر عطاء ذلك الغرس المبارك، وهذا العطاء صار على نهجه أبناؤه البررة، وصولاً إلى قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله جميعًا، وأدامهم عزًا للإسلام والمسلمين.
شموخ الوطن
لفت الزايدي إلى أن اليوم الوطني الـ94 يجعلنا نتابع الأعمال السابقة، والجهود المبذولة التي جعلتنا في مصاف أكبر دول العالم، وأن نكون في مقدمة الدول المؤثرة، وعندما نشاهد ذلك الحراك الفكري والإعلامي والاقتصادي نشعر بأننا قادمون ومقبلون على مرحلة مختلفة في كافة الجوانب، وعلينا أن نواكب تلك المرحلة، وأن نسهم في الوصول إلى مضامينها وأهدافها، وذلك في أن تكون الدولة لها الاستقلالية التامة في جميع مشروعاتها وأعمالها المعرفية والتقنية، والتي بدأت في أن يكون هناك تنوع في مصادر الدخل، وأن تكون المداخيل متنوعة، وذلك بعدم الاعتماد التام على دخل البترول، بعد أن كان المتحكم الأول في رصد أعمال الميزانية، وهذه الأعمال هدفها هو أن يتم الاستفادة من ثروات المملكة المتنوعة، وفي كل يوم نكتشف بأن هناك كنزًا كبيرًا سننعم به في القادم، وأن تكون هذه البلاد شامخة بعلمها وبدينها المعتدل، وعبر سواعد أبنائها الذين سيقودون هذه التنمية، لكي تكون بلادنا كما تم التخطيط له بكل عناية واهتمام.
رمز المحبة
وأضاف رئيس مجموعة الزايدي للتنمية والاستثمار، أن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هي رسالة سلام لجميع دول العالم، ورسالة ووعيد لكل من يحاول الاقتراب من السعودية أو يحاول زعزعة أمنها وأمانها، وأن تبقى البلاد شامخة قائدة لمنارة العلم والإسلام ورمزًا للمحبة والسلام، والجميع يعلم بأن السعودية منذ سنوات طويلة وهي تسير على خُطى ثابتة ووفق مبادئ واضحة، تطمح في أن تستقل جميع الدول العربية، وأن تكون دولاً منتجة وقادرة على النهوض بشعوبها، محافظين على ثرواتهم، وأن يمثلوا الإسلام الصحيح والمعتدل خير تمثيل بعيدين عن التطرف المقيت الذي دمر العديد من البلدان.

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