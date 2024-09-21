أسعار الذهب في الأردن تسجل مستوى قياسيا جديدا

أسعار الذهب في الأردن تسجل مستوى قياسيا جديدا
التاريخ
9/21/2024 3:10:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل سعر غرام الذهب عيار 21، مستوى قياسيا جديدا محليا ليبلغ 53 دينارا، بحسب ما أفادت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات السبت.
ووصل سعر غرام الذهب لعياري 24 و18، إلى 60.7 دينار و47 دينارا على التوالي، وفق ما أوضحت النشرة الصادرة عن النقابة.
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