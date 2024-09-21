غياب الذكاء الاصطناعي عن هواتف أيفون 16 الموجودة في الأسواق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواجه شركة أبل تحديًا كبيرًا يتمثل في إقناع عملائها بشراء أحدث إصدارات آيفون رغم غياب الميزة الجديدة التي كانت مرتقبة، وهي برنامج الذكاء الاصطناعي "أبل إنتليجنس" (Apple Intelligence).
من المقرر أن تبدأ أبل توزيع سلسلة آيفون 16 يوم الجمعة في نحو 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، إلا أن الأجهزة لن تتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي "أبل إنتليجنس" الذي تم الترويج له منذ يونيو، مما يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى تنزيل هذه الميزات في وقت لاحق مع تحديثات النظام.
هذا الوضع يضع أب في موقف صعب حيث تروّج الشركة بقوة للميزات الجديدة، لكن بعض العملاء قد يترددون في شراء الهواتف الجديدة إذا لم يحصلوا على الفوائد الفورية منها.
توفر هواتف آيفون 16 تحسينات بسيطة مقارنة بالإصدارات السابقة، أبرزها زر تحكم جديد وحساس للمس يساعد في التقاط الصور ومقاطع الفيديو بسهولة أكبر.
ورغم هذه التحديات، يبقى هناك تفاؤل في وول ستريت بقدرة أبل على تحقيق نمو خلال موسم العطلات، حيث يتوقع المحللون زيادة الإيرادات بنسبة 8% في الربع الأخير من العام، وهو أفضل أداء منذ نهاية عام 2021.
تتضمن سلسلة آيفون 16 النسختين الأساسيتين "آيفون 16" و"16 بلس"، بالإضافة إلى الطرازين المتقدمين "برو" و"برو ماكس". بدأت الطلبات المسبقة على الأجهزة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن يوم الجمعة.
رغم أن طوابير المتسوقين أمام متاجر أبل لم تعد كما كانت في السابق، إلا أن بعض المعجبين الأوفياء ما زالوا يصطفون في مواقع مختلفة حول العالم. والسؤال الأهم هو مدى إقبال المستهلكين العاديين على شراء الهواتف الجديدة.
ستعمل الأجهزة التي ستُطرح للبيع بنظام التشغيل "آي أو إس 18" (iOS 18)، لكن ميزات "أبل إنتليجنس" تتطلب تحديث النظام إلى "آي أو إس 18.1" المتوقع إصداره في أكتوبر.
وكانت أبل قد أعلنت عن "أبل إنتليجنس" في يونيو خلال مؤتمرها العالمي للمطورين، وتم إطلاق نسخة تجريبية محدودة للمطورين خلال الأسابيع الماضية.
طرحت أبل يوم الخميس النسخة التجريبية العامة من "أبل إنتليجنس"، ولكن غالبية المستخدمين لن يتمكنوا من الاستفادة منها إلا مع إطلاق النسخة النهائية من البرنامج، كما أن الميزات ستُطرح تدريجياً حتى العام المقبل.
أكدت أبل عند تقديم سلسلة آيفون 16 أن هذه الأجهزة هي الأولى التي صُممت لدعم "أبل إنتليجنس"، ومع ذلك، بعض طرازات آيفون السابقة، مثل "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، ستتمكن أيضاً من الاستفادة من هذه الميزات.
من ناحية التصميم، لم يختلف شكل آيفون 16 كثيراً عن إصدارات آيفون 12 الصادرة في 2020، لكن الأجهزة تتميز بتحسينات في عمر البطارية، وتطوير الكاميرا، بالإضافة إلى زر التحكم الجديد. تبدأ أسعار آيفون 16 من 799 دولاراً وتصل إلى 1199 دولاراً لإصدار "برو ماكس".
شهدت أبل في الأعوام الماضية تأخيراً في شحن الطلبات، ولكن هذا العام يبدو أن الأمور أصبحت أقل تعقيداً، ربما بسبب تباطؤ الطلب أو زيادة توافر الأجهزة.
بالإضافة إلى هواتف آيفون، كشفت أبل هذا الشهر عن سماعات "إيربودز" بأسعار مخفضة وساعات ذكية جديدة. تميزت سماعات "إيربودز 4" بإصدارات تبدأ من 129 دولاراً، بينما تميزت النسخة الأعلى سعراً بميزة حجب الضوضاء التي كانت سابقاً متوفرة فقط في سماعات "إيربودز برو".
الساعات الذكية الجديدة لم تشهد تحسينات كبيرة، إلا أن "سيريز 10" تأتي بشاشة أكبر وتصميم أنحف مقارنة بـ"سيريز 9"، بينما يتميز الإصدار "ألترا" بإضافة اللون الأسود كخيار.
وتخطط أبل لإطلاق تحديثات كبيرة لأجهزة "ماك" في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك معالج "إم 4" الجديد، مع أكبر تحديث لجهاز "ماك ميني" منذ عقدين، والذي سيشهد تصميماً أصغر ورقائق جديدة.- وكالات
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