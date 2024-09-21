غياب الذكاء الاصطناعي عن هواتف أيفون 16 الموجودة في الأسواق



من المقرر أن تبدأ أبل توزيع سلسلة آيفون 16 يوم الجمعة في نحو 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، إلا أن الأجهزة لن تتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي "أبل إنتليجنس" الذي تم الترويج له منذ يونيو، مما يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى تنزيل هذه الميزات في وقت لاحق مع تحديثات النظام.



هذا الوضع يضع أب في موقف صعب حيث تروّج الشركة بقوة للميزات الجديدة، لكن بعض العملاء قد يترددون في شراء الهواتف الجديدة إذا لم يحصلوا على الفوائد الفورية منها.



توفر هواتف آيفون 16 تحسينات بسيطة مقارنة بالإصدارات السابقة، أبرزها زر تحكم جديد وحساس للمس يساعد في التقاط الصور ومقاطع الفيديو بسهولة أكبر.



ورغم هذه التحديات، يبقى هناك تفاؤل في وول ستريت بقدرة أبل على تحقيق نمو خلال موسم العطلات، حيث يتوقع المحللون زيادة الإيرادات بنسبة 8% في الربع الأخير من العام، وهو أفضل أداء منذ نهاية عام 2021.



تتضمن سلسلة آيفون 16 النسختين الأساسيتين "آيفون 16" و"16 بلس"، بالإضافة إلى الطرازين المتقدمين "برو" و"برو ماكس". بدأت الطلبات المسبقة على الأجهزة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن يوم الجمعة.



رغم أن طوابير المتسوقين أمام متاجر أبل لم تعد كما كانت في السابق، إلا أن بعض المعجبين الأوفياء ما زالوا يصطفون في مواقع مختلفة حول العالم. والسؤال الأهم هو مدى إقبال المستهلكين العاديين على شراء الهواتف الجديدة.



ستعمل الأجهزة التي ستُطرح للبيع بنظام التشغيل "آي أو إس 18" (iOS 18)، لكن ميزات "أبل إنتليجنس" تتطلب تحديث النظام إلى "آي أو إس 18.1" المتوقع إصداره في أكتوبر.



وكانت أبل قد أعلنت عن "أبل إنتليجنس" في يونيو خلال مؤتمرها العالمي للمطورين، وتم إطلاق نسخة تجريبية محدودة للمطورين خلال الأسابيع الماضية.



طرحت أبل يوم الخميس النسخة التجريبية العامة من "أبل إنتليجنس"، ولكن غالبية المستخدمين لن يتمكنوا من الاستفادة منها إلا مع إطلاق النسخة النهائية من البرنامج، كما أن الميزات ستُطرح تدريجياً حتى العام المقبل.



أكدت أبل عند تقديم سلسلة آيفون 16 أن هذه الأجهزة هي الأولى التي صُممت لدعم "أبل إنتليجنس"، ومع ذلك، بعض طرازات آيفون السابقة، مثل "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، ستتمكن أيضاً من الاستفادة من هذه الميزات.



من ناحية التصميم، لم يختلف شكل آيفون 16 كثيراً عن إصدارات آيفون 12 الصادرة في 2020، لكن الأجهزة تتميز بتحسينات في عمر البطارية، وتطوير الكاميرا، بالإضافة إلى زر التحكم الجديد. تبدأ أسعار آيفون 16 من 799 دولاراً وتصل إلى 1199 دولاراً لإصدار "برو ماكس".



شهدت أبل في الأعوام الماضية تأخيراً في شحن الطلبات، ولكن هذا العام يبدو أن الأمور أصبحت أقل تعقيداً، ربما بسبب تباطؤ الطلب أو زيادة توافر الأجهزة.



بالإضافة إلى هواتف آيفون، كشفت أبل هذا الشهر عن سماعات "إيربودز" بأسعار مخفضة وساعات ذكية جديدة. تميزت سماعات "إيربودز 4" بإصدارات تبدأ من 129 دولاراً، بينما تميزت النسخة الأعلى سعراً بميزة حجب الضوضاء التي كانت سابقاً متوفرة فقط في سماعات "إيربودز برو".



الساعات الذكية الجديدة لم تشهد تحسينات كبيرة، إلا أن "سيريز 10" تأتي بشاشة أكبر وتصميم أنحف مقارنة بـ"سيريز 9"، بينما يتميز الإصدار "ألترا" بإضافة اللون الأسود كخيار.



وتخطط أبل لإطلاق تحديثات كبيرة لأجهزة "ماك" في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك معالج "إم 4" الجديد، مع أكبر تحديث لجهاز "ماك ميني" منذ عقدين، والذي سيشهد تصميماً أصغر ورقائق جديدة.- وكالات





