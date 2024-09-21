الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق السعودي





واضاف الجغبير أنه جرى خلال هذه الزيارة لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي في الرياض، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية في السعودية الدكتور هيثم أبوالفول، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا وان التبادل التجاري بينهما يتركز في سلع محددة، لا يتناسب مع التنوع الانتاجي للقطاع الصناعي في البلدين، ففرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها، حيث حضر اللقاء امين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان ورئيس مجلس الاعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين ورئيس اللجنة الصناعية في الاتحاد ابراهيم بن الشيخ.



واوضح الجغبير ان الزيارة شملت عقد لقاءات عمل مباشرة بين الصناعيين الاردنيين واصحاب الاسواق والمولات الكبيرة في مدينة الرياض كأاسواق العثيم واسواق الحكير واسواق التميمي واسواق المزرعة واسواق اللولو حيث حظيت هذه الزيارات باهتمام واضح من هذه المراكز، حيث تم عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث ادخالها الى هذه الاسواق، التي تعتبر الأكبر في المملكة العربية السعودية.



وفي مدينة جدة اشار الجغبير الى ان الوفد الصناعي التقى عدد من اصحاب المراكز التجارية الرئيسية في المدينة، أسواق بنده وأسواق الدانوب (بن داوود). حيث ابدى مسؤولو هذه المراكز اعجابهم بالمنتجات الأردنية التي تم عرضها.



وأكد الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية الى كل من سلطنة عمان وقطر والجزائر والمانيا، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال في تلك الدول، حيث سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل الى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجية غرفة صناعة عمان في تعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الاسواق المستهدفة.



يذكر أن الوفد الصناعي أردني ضم ممثلين لكل من: مجموعة العملاق الصناعية، أوزاني للحلول البيئية، شركة مجمع البندر للحلويات / حلويات حبيبة، شركة وائل هاني حداد وشريكه، السلاسل التجارية، مؤسسة صانع الخشب، شركة الاخوة للصناعات الغذائية، بالميرا لزراعة وتجارة التمور، شركة قبلان للصناعات الغذائية، مصنع الاسفنج الوطني، شركة زمزم لصناعة الزيوت النباتية والمواد الغذائية، شركة سامبا للصناعات البلاستيكية، الشركة المثالية لمنتجات الألبان، شركة الزغل الصناعية، شركة محمد حسن اشتانة واخوانه الصناعية، شركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية، السعودية الأردنية للتنمية الصناعية، شركة أغاني للحلويات والمثلجات وشركة لميس لصناعة المنظفات .

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