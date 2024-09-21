وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث وفد صناعي أردني، خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم السبت، أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص السعودي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وبين الجغبير أن الزيارة التي نظمتها غرفة صناعة عمان، شملت لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي في الرياض، بحضور السفير الاردني في السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، وأمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، ورئيس اللجنة الصناعية في الاتحاد إبراهيم بن الشيخ.
وبحث الطرفان الطرفان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن التبادل التجاري بينهما يتركز في سلع محددة، ولا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في كلا البلدين.
وقال إن الزيارة شملت عقد لقاءات عمل مباشرة بين الصناعيين الأردنيين وأصحاب الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة في مدينة الرياض، كأسواق العثيم وأسواق الحكير وأسواق التميمي وأسواق المزرعة وأسواق اللولو، مشيراً إلى عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث إدخالها إلى هذه الأسواق التي تعتبر الأكبر في السعودية.
وفي مدينة جدة؛ لفت الجغبير إلى أن الوفد الصناعي التقى عدداً من أصحاب المراكز التجارية الرئيسية في المدينة، كأسواق بنده وأسواق الدانوب الذين أبدوا إعجابهم بالمنتجات الأردنية المعروضة.
وضم الوفد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، ومدير عام غرفة صناعة عمان، نائل حسامي، وممثلين لكل من مجموعة العملاق الصناعية، أوزاني للحلول البيئية، وشركة مجمع البندر للحلويات، وشركة وائل هاني حداد وشريكه، والسلاسل التجارية، ومؤسسة صانع الخشب، وشركة الإخوة للصناعات الغذائية، وبالميرا لزراعة وتجارة التمور.
كما ضم الوفد شركة قبلان للصناعات الغذائية، ومصنع الإسفنج الوطني، وشركة زمزم لصناعة الزيوت النباتية والمواد الغذائية، شركة سامبا للصناعات البلاستيكية، الشركة المثالية لمنتجات الألبان، شركة الزغل الصناعية، شركة محمد حسن اشتانة واخوانه الصناعية، شركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية، السعودية الأردنية للتنمية الصناعية، شركة أغاتي للحلويات والمثلجات وشركة لميس لصناعة المنظفات.
MENAFN21092024000072011014ID1108699741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.