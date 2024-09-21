وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية



وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم السبت، أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص السعودي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



وبين الجغبير أن الزيارة التي نظمتها غرفة صناعة عمان، شملت لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي في الرياض، بحضور السفير الاردني في السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، وأمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، ورئيس اللجنة الصناعية في الاتحاد إبراهيم بن الشيخ.



وبحث الطرفان الطرفان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن التبادل التجاري بينهما يتركز في سلع محددة، ولا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في كلا البلدين.



وقال إن الزيارة شملت عقد لقاءات عمل مباشرة بين الصناعيين الأردنيين وأصحاب الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة في مدينة الرياض، كأسواق العثيم وأسواق الحكير وأسواق التميمي وأسواق المزرعة وأسواق اللولو، مشيراً إلى عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث إدخالها إلى هذه الأسواق التي تعتبر الأكبر في السعودية.



وفي مدينة جدة؛ لفت الجغبير إلى أن الوفد الصناعي التقى عدداً من أصحاب المراكز التجارية الرئيسية في المدينة، كأسواق بنده وأسواق الدانوب الذين أبدوا إعجابهم بالمنتجات الأردنية المعروضة.



وضم الوفد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، ومدير عام غرفة صناعة عمان، نائل حسامي، وممثلين لكل من مجموعة العملاق الصناعية، أوزاني للحلول البيئية، وشركة مجمع البندر للحلويات، وشركة وائل هاني حداد وشريكه، والسلاسل التجارية، ومؤسسة صانع الخشب، وشركة الإخوة للصناعات الغذائية، وبالميرا لزراعة وتجارة التمور.



كما ضم الوفد شركة قبلان للصناعات الغذائية، ومصنع الإسفنج الوطني، وشركة زمزم لصناعة الزيوت النباتية والمواد الغذائية، شركة سامبا للصناعات البلاستيكية، الشركة المثالية لمنتجات الألبان، شركة الزغل الصناعية، شركة محمد حسن اشتانة واخوانه الصناعية، شركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية، السعودية الأردنية للتنمية الصناعية، شركة أغاتي للحلويات والمثلجات وشركة لميس لصناعة المنظفات.