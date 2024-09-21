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منتخب الشباب يختتم معسكره التدريبي في دبي

9/21/2024 3:10:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، معسكره التدريبي في مدينة دبي الإماراتية، تأهبا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية التي تنطلق يوم الاثنين في قطر.
وتخلل المعسكر مواجهتين تدريبيتين للمنتخب، حيث تغلب في اللقاء الأول على فريق شباب أهلي دبي تحت عاما 21 بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع فريق الخليج 2-2، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبيل انطلاق التصفيات الآسيوية.
ويغادر وفد المنتخب مساء اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات التصفيات القارية.
وتضم القائمة 23 لاعبا: عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين ابو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، إلى جانب إبراهيم صبرة، سلامة سلمان، محمد أحمد، صلاح الدين الفراش، الذين سيلتحقون بالمنتخب تباعا ابتداء من يوم غد السبت.
يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة العاشرة، حيث يفتتح مواجهاته بلقاء هونغ كونغ مساء الأربعاء على ستاد حمد الكبير، ويلتقي سنغافورة الجمعة على نفس الملعب، ويختتم المنافسات بلقاء قطر الأحد على ستاد عبدالله بن خليفة، علما أن جميع المباريات تقام عند الثامنة مساء.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية.

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