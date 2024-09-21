منتخب الشباب يختتم معسكره التدريبي في دبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
اختتم المنتخب الوطني لكرة
القدم للشباب، معسكره التدريبي في مدينة
دبي الإماراتية، تأهبا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية التي تنطلق يوم الاثنين في قطر.
وتخلل المعسكر مواجهتين
تدريبيتين للمنتخب، حيث تغلب في اللقاء الأول على فريق شباب أهلي دبي تحت عاما 21 بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع فريق
الخليج 2-2، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما لرفع الجاهزية
الفنية والبدنية للاعبين، قبيل انطلاق التصفيات الآسيوية.
ويغادر وفد المنتخب مساء اليوم،
إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات التصفيات القارية.
وتضم القائمة 23 لاعبا:
عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر،
عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد
الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين ابو خليفة،
يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، إلى جانب إبراهيم صبرة، سلامة سلمان، محمد
أحمد، صلاح الدين الفراش، الذين سيلتحقون بالمنتخب تباعا ابتداء من يوم غد السبت.
يذكر أن المنتخب الوطني
يشارك بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة العاشرة، حيث يفتتح مواجهاته بلقاء هونغ
كونغ مساء الأربعاء على ستاد حمد الكبير، ويلتقي سنغافورة الجمعة على نفس الملعب، ويختتم المنافسات بلقاء قطر
الأحد على ستاد عبدالله بن خليفة، علما أن
جميع المباريات تقام عند الثامنة مساء.
ويتطلع الاتحاد الأردني من
خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم
للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية.
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