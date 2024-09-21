الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى لموسم 2024-2025.
ويستقبل الحسين (ب) ضيفه العربي عند الرابعة عصر غد الأحد على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يواجه الهاشمية نظيره أم القطين عند السادسة مساء ذات اليوم على ستاد الأمير محمد.
ويلتقي صما مع اليرموك عند الرابعة عصر الأثنين على ملعب الأمير هاشم، فيما يحل جرش ضيفا على عمان FC عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
ويلتقي السرحان مع اتحاد الرمثا عند الرابعة عصر الثلاثاء على ملعب السرحان، فيما يواجه الوحدات (ب) نظيره كفرسوم عند السادسة مساء على ستاد الأمير محمد.
وتختتم مواجهات الأسبوع الثاني الأربعاء، بلقاء الجليل مع الكرمل عند الرابعة عصرا على ملعب الأمير هاشم، ثم البقعة مع سحاب عند السادسة مساء على ستاد الأمير محمد.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة ت 23 (الحسين والوحدات)، على أن لا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة ت 23 لأندية المحترفين الموسم المقبل، مع تفعيل نظام الصعود والهبوط لهذه الفئة مع دوري الدرجة الأولى.
ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة ت 23 بدوري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.
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