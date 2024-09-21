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الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

9/21/2024 3:10:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى لموسم 2024-2025.
ويستقبل الحسين (ب) ضيفه العربي عند الرابعة عصر غد الأحد على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يواجه الهاشمية نظيره أم القطين عند السادسة مساء ذات اليوم على ستاد الأمير محمد.
ويلتقي صما مع اليرموك عند الرابعة عصر الأثنين على ملعب الأمير هاشم، فيما يحل جرش ضيفا على عمان FC عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
ويلتقي السرحان مع اتحاد الرمثا عند الرابعة عصر الثلاثاء على ملعب السرحان، فيما يواجه الوحدات (ب) نظيره كفرسوم عند السادسة مساء على ستاد الأمير محمد.
وتختتم مواجهات الأسبوع الثاني الأربعاء، بلقاء الجليل مع الكرمل عند الرابعة عصرا على ملعب الأمير هاشم، ثم البقعة مع سحاب عند السادسة مساء على ستاد الأمير محمد.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
‎ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة ت 23 (الحسين والوحدات)، على أن لا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
‎ومن المقرر أن تنطلق بطولة ت 23 لأندية المحترفين الموسم المقبل، مع تفعيل نظام الصعود والهبوط لهذه الفئة مع دوري الدرجة الأولى.
‎ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة ت 23 بدوري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

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