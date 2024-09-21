الجولف يشارك في البطولة العربية للفئات العمرية بتونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
وصل إلى تونس الدفعة الأولى من الوفد الأردني للجولف، والذي سيشارك في البطولة العربية للناشئين، والتي تنطلق فعالياتها على ملاعب
نادي (ريزدنت) للجولف في مدينة قمرت، بمشاركة تصل إلى 11 دولة عربية وهي السعودية، المغرب، مصر، لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، الإمارات، العراق، وقطر إضافة الى الأردن، وتونس الدولة المنظمة
وتبدأ بطولة الإناث اليوم، حيث يشارك منتخبنا بفئة تحت 13 عاما من خلال اللاعبتين ليليان مجاهد وميار الشوملي، فيما يلتحق اللاعبون محمد الرواشدة وسالم العبداللات وسمعان عكروش وآدم المزايدة وويوسف قطاطشة وعبد الرحمن الظاهر ومراد الرواشدة يوم الأربعاء القادم للمشاركة بذات البطولة وحسب الفئه العمرية.
وأكدت مجد النجادا رئيسة الوفد وأمينة سر الاتحاد أن المشاركة الأردنية في هذه البطولة تعتبر الأكبر في تاريخ مشاركات الأردن في البطولات العربية، ما يعكس مدى تطور وانتشار رياضة الجولف في الأردن، مؤكدة على أن اسرة الاتحاد تضع كل امكانياته في سبيل تطوير الرياضة ودعم جميع اللاعبين
وقال عامر راضي المدير الفني للمنتخب الوطني "لقد اصبح لدينا تنوع في المشاركة في البطولة العربية من حيث الكم والنوع ولأول مرة نشارك بأكبر عدد من الفئات العمرية، وهي فئة تحت 13 عاما (اناث وذكور)، وتحت 16 عاما وتحت 18 عاما، وأن الاحتكاك في مثل هذه البطولات هو فرصة ذهبية لجميع اللاعبين لتطوير مهاراتهم واكتساب الثقة في النفس".
يشار ألى أن الأردن حقق لقب البطولة فردي وفرقي (تحت 13 عام) في نسخة عام 2022 التي اقيمت في تونس، وكأول انجاز تاريخي من خلال اللاعبين سالم العبداللات محمد الرواشدة.
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