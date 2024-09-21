تنافس جورجينا بقوة.. من هي حسناء النصر السعودي الجديدة (صور)



يأتي هذا بعدما بدأت أخبار صديقته بيانكا أنيشتا تنتشر كثيرًا بين جماهير النصر وعشاق الكرة عمومًا، كما جذبت انتباه العديد من محبي الدوري السعودي.



لكن من هي بيانكا أنيشتا صديقة أنجيلو؟ التي يبدو أنها تلفت الكثير من الأنظار أخيرًا، وتقترب في نجوميتها من الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، ذلك ما سنستعرضه في التقرير الآتي.



أكبر من أنجيلو بعشرة أعوام

ولدت بيانكا أنشيتا في برازيليا عاصمة البرازيل وعمرها 29 عاما، وتعمل في مجالات عروض الأزياء والظهور في مقاطع الفيديو الخاصة بالأغاني، وظهرت في كثير منها، كما ظهرت في برنامج "ليغانداريوس" التلفزيوني قبل سنوات.









بدأت بيانكا مواعدة أنجيلو في يناير من العام الحالي، ومنذ ذلك الوقت وهي ترافقه في كل مكان، ما بين لندن وباريس وحتى الرياض.

وشم باللغة العربية

تملك بيانكا وشمًا باللغة العربية على يدها اليمنى، لا يظهر في كثير من صورها إلا عندما تقلب يديها وهي ممسكة بالهاتف.



يعد الوشم قديمًا نسبيًا وغير مرتبط بلعب صديقها في بلد عربي، إذ ظهر في صور قديمة لها، ويقول الوشم: "الحظ دائمًا".

تجاهل تام لنجم النصر (مع ظهور الأب والأصدقاء)

تثير بيانكا الجدل كثيرًا منذ إعلانها عن علاقتها بأنجيلو، إذ لم يظهر اللاعب عبر حسابها في "إنستغرام" غير مرة فقط عندما بدأت العلاقة بينهما.









ومنذ ذلك الوقت وطيلة تسعة أشهر لم تنشر بيانكا أي صورة لها مع نجم النصر الحالي، هذا على الرغم من أنها تواظب على نشر صورها مع العائلة والأصدقاء.

"إكس" مخصص للنصر ولأنجيلو

من جانب آخر، لا تتوقف بيانكا عن نشر مقاطع الفيديو والصور من ملعب النصر ومن الرياض عبر منصة "إكس".



ينال أنجليو نصيبه من الصور والمشاركات أيضًا عبر تلك المنصة التي يتابعها فيها أكثر من 150 ألف متابع بقليل.



مشكلة مع السوشيال ميديا

رغم أنه يتابعها ثلاثة ملايين متابع عبر منصة "إنستغرام"، فإنها عانت سابقًا من مشكلة كبيرة مع مواقع التواصل الاجتماعي أجبرتها على الابتعاد عنها لمدة.



يأتي هذا بحسب ما ذكر موقع "UOL" البرازيلي، الذي أكد أن الأمر يتعلق بأزمة نفسية وتوتر كبير دفعاها للابتعاد ابتعادًا كاملًا عن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

متهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

نشرت بيانكا مجموعة من الصور الخاصة فيها، التي أظهرتها بقوام ضخم في بعض المناطق بشكل مبالغ فيه بالنسبة إلى بعضهم، ما أثار السخرية منها من قبل مجموعة ضخمة من الجماهير.



اتهمها بعضهم في ذلك الوقت بأنها تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي حتى تكبر أجزاء معينة من جسدها، من أجل جذب مزيد من الانتباه.









لكن رد بيانكا كان مباشرًا على تلك الاتهامات عبر "إنستغرام" أيضًا، فكتبت: "يا رفاق، ليس لدي برنامج تعديل على الصور، ولم أعمل أي جراحة تجميلية".