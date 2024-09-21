تنافس جورجينا بقوة.. من هي حسناء النصر السعودي الجديدة (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت الأيام الماضية سطوع نجم واحدة من سيدات نجوم الدوري السعودي للمحترفين الجدد، وهي صديقة اللاعب المنضم أخيرًا إلى النصر من صفوف تشيلسي "أنجيلو".
يأتي هذا بعدما بدأت أخبار صديقته بيانكا أنيشتا تنتشر كثيرًا بين جماهير النصر وعشاق الكرة عمومًا، كما جذبت انتباه العديد من محبي الدوري السعودي.
لكن من هي بيانكا أنيشتا صديقة أنجيلو؟ التي يبدو أنها تلفت الكثير من الأنظار أخيرًا، وتقترب في نجوميتها من الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، ذلك ما سنستعرضه في التقرير الآتي.
أكبر من أنجيلو بعشرة أعوام
ولدت بيانكا أنشيتا في برازيليا عاصمة البرازيل وعمرها 29 عاما، وتعمل في مجالات عروض الأزياء والظهور في مقاطع الفيديو الخاصة بالأغاني، وظهرت في كثير منها، كما ظهرت في برنامج "ليغانداريوس" التلفزيوني قبل سنوات.
بدأت بيانكا مواعدة أنجيلو في يناير من العام الحالي، ومنذ ذلك الوقت وهي ترافقه في كل مكان، ما بين لندن وباريس وحتى الرياض.
وشم باللغة العربية
تملك بيانكا وشمًا باللغة العربية على يدها اليمنى، لا يظهر في كثير من صورها إلا عندما تقلب يديها وهي ممسكة بالهاتف.
يعد الوشم قديمًا نسبيًا وغير مرتبط بلعب صديقها في بلد عربي، إذ ظهر في صور قديمة لها، ويقول الوشم: "الحظ دائمًا".
تجاهل تام لنجم النصر (مع ظهور الأب والأصدقاء)
تثير بيانكا الجدل كثيرًا منذ إعلانها عن علاقتها بأنجيلو، إذ لم يظهر اللاعب عبر حسابها في "إنستغرام" غير مرة فقط عندما بدأت العلاقة بينهما.
ومنذ ذلك الوقت وطيلة تسعة أشهر لم تنشر بيانكا أي صورة لها مع نجم النصر الحالي، هذا على الرغم من أنها تواظب على نشر صورها مع العائلة والأصدقاء.
"إكس" مخصص للنصر ولأنجيلو
من جانب آخر، لا تتوقف بيانكا عن نشر مقاطع الفيديو والصور من ملعب النصر ومن الرياض عبر منصة "إكس".
ينال أنجليو نصيبه من الصور والمشاركات أيضًا عبر تلك المنصة التي يتابعها فيها أكثر من 150 ألف متابع بقليل.
مشكلة مع السوشيال ميديا
رغم أنه يتابعها ثلاثة ملايين متابع عبر منصة "إنستغرام"، فإنها عانت سابقًا من مشكلة كبيرة مع مواقع التواصل الاجتماعي أجبرتها على الابتعاد عنها لمدة.
يأتي هذا بحسب ما ذكر موقع "UOL" البرازيلي، الذي أكد أن الأمر يتعلق بأزمة نفسية وتوتر كبير دفعاها للابتعاد ابتعادًا كاملًا عن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
متهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي
نشرت بيانكا مجموعة من الصور الخاصة فيها، التي أظهرتها بقوام ضخم في بعض المناطق بشكل مبالغ فيه بالنسبة إلى بعضهم، ما أثار السخرية منها من قبل مجموعة ضخمة من الجماهير.
اتهمها بعضهم في ذلك الوقت بأنها تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي حتى تكبر أجزاء معينة من جسدها، من أجل جذب مزيد من الانتباه.
لكن رد بيانكا كان مباشرًا على تلك الاتهامات عبر "إنستغرام" أيضًا، فكتبت: "يا رفاق، ليس لدي برنامج تعديل على الصور، ولم أعمل أي جراحة تجميلية".
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