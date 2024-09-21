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أفضل 10 حراس مرمى في العالم

9/21/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يلعب كثير من حراس المرمى دورًا لا يستهان به في انتصارات أنديتهم ومنتخباتهم وتتويجاتها، ما جعل مكانتهم وشهرتهم تتضاعف في عالم كرة القدم، خصوصًا بعد ظهورهم بأداء لافت في المسابقات الكروية الكبرى مثل كأس العالم أو أمم أوروبا أو أمم إفريقيا وكوبا أمريكا وكأس أمم آسيا وغيرها.


وفي مونديال قطر 2022 مثلًا، لعب إيمليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين تقريبًا نفس الدور الذي لعبه الأسطورة ميسي في تتويج بلادهما بلقب كأس العالم.


وفي مونديال 2014، كما في كأس أمم إفريقيا 2022، لعب كل من الألماني مانويل نوير والسنغالي إدوارد ميندي دورًا كبيرًا في تتويج ألمانيا بكأس العالم والسنغال بكأس إفريقيا.


ورصدت بعض المواقع المتخصصة في كرة القدم قائمة لأفضل حراس المرمى في العالم حاليًا.


وخلت قائمة العشرة الأوائل ضمن أفضل وأكثر حراس المرمى تأثيرًا في نتائج أنديتهم ومنتخباتهم، من حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا أندريه تير شتيغن وحارس إسبانيا المتوج بيورو 2024، أوناي سيمون وغيرهما.


وفي ما يلي قائمة أفضل 10 حراس في العالم حسب الترتيب التنازلي:
10- ديفيد رايا - أرسنال الإنجليزي ومنتخب إسبانيا
9- جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب إيطاليا

8- يان سومر - إنتر ميلان ومنتخب سويسرا سابقا
7- مانويل نوير - بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب ألمانيا
6- ديوغو كوستا - بورتو البرتغالي ومنتخب البرتغال

5- يان أوبلاك - أتلتيكو مدريد ومنتخب سلوفينيا
4- إيدرسون - مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرازيل
3- إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين

2- تيبو كورتوا - ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلجيكا

1- أليسون بيكر - ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل



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