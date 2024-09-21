أفضل 10 حراس مرمى في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يلعب كثير من حراس المرمى دورًا لا يستهان به في انتصارات أنديتهم ومنتخباتهم وتتويجاتها، ما جعل مكانتهم وشهرتهم تتضاعف في عالم كرة القدم، خصوصًا بعد ظهورهم بأداء لافت في المسابقات الكروية الكبرى مثل كأس العالم أو أمم أوروبا أو أمم إفريقيا وكوبا أمريكا وكأس أمم آسيا وغيرها.
وفي مونديال قطر 2022 مثلًا، لعب إيمليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين تقريبًا نفس الدور الذي لعبه الأسطورة ميسي في تتويج بلادهما بلقب كأس العالم.
وفي مونديال 2014، كما في كأس أمم إفريقيا 2022، لعب كل من الألماني مانويل نوير والسنغالي إدوارد ميندي دورًا كبيرًا في تتويج ألمانيا بكأس العالم والسنغال بكأس إفريقيا.
ورصدت بعض المواقع المتخصصة في كرة القدم قائمة لأفضل حراس المرمى في العالم حاليًا.
وخلت قائمة العشرة الأوائل ضمن أفضل وأكثر حراس المرمى تأثيرًا في نتائج أنديتهم ومنتخباتهم، من حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا أندريه تير شتيغن وحارس إسبانيا المتوج بيورو 2024، أوناي سيمون وغيرهما.
وفي ما يلي قائمة أفضل 10 حراس في العالم حسب الترتيب التنازلي:
10- ديفيد رايا - أرسنال الإنجليزي ومنتخب إسبانيا
9- جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب إيطاليا
8- يان سومر - إنتر ميلان ومنتخب سويسرا سابقا
7- مانويل نوير - بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب ألمانيا
6- ديوغو كوستا - بورتو البرتغالي ومنتخب البرتغال
5- يان أوبلاك - أتلتيكو مدريد ومنتخب سلوفينيا
4- إيدرسون - مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرازيل
3- إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين
2- تيبو كورتوا - ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلجيكا
1- أليسون بيكر - ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل
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