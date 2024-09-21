أفضل 10 حراس مرمى في العالم



وفي مونديال قطر 2022 مثلًا، لعب إيمليانو مارتينيز حارس الأرجنتين تقريبًا نفس الدور الذي لعبه الأسطورة في تتويج بلادهما بلقب كأس العالم.



وفي مونديال 2014، كما في كأس أمم إفريقيا 2022، لعب كل من الألماني مانويل نوير والسنغالي إدوارد ميندي دورًا كبيرًا في تتويج ألمانيا بكأس العالم والسنغال بكأس إفريقيا.



ورصدت بعض المواقع المتخصصة في كرة القدم قائمة لأفضل حراس المرمى في العالم حاليًا.



وخلت قائمة العشرة الأوائل ضمن أفضل وأكثر حراس المرمى تأثيرًا في نتائج أنديتهم ومنتخباتهم، من حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا أندريه تير شتيغن وحارس إسبانيا المتوج بيورو 2024، أوناي سيمون وغيرهما.



وفي ما يلي قائمة أفضل 10 حراس في العالم حسب الترتيب التنازلي:

10- ديفيد رايا - أرسنال الإنجليزي ومنتخب إسبانيا

9- جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب إيطاليا

8- يان سومر - إنتر ميلان ومنتخب سويسرا سابقا

7- مانويل نوير - بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب ألمانيا

6- ديوغو كوستا - بورتو البرتغالي ومنتخب البرتغال

5- يان أوبلاك - أتلتيكو مدريد ومنتخب سلوفينيا

4- إيدرسون - مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرازيل

3- إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين

2- تيبو كورتوا - ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلجيكا

1- أليسون بيكر - ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل







