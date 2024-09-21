أبشر بي.. صديقة نيمار تفاجئه بجملة عربية (فيديو)



ويظهر نيمار خلال الإعلان مرتديا الزي السعودي كاملا ويركب السيارة بجانب صديقته، قبل أن يقوم بوضع العطر على ملابسه، ويسألها "تعرفي تسوقين السيارة؟"، لتجيبه بالعربية: "أبشر بي".



وتداول الجمهور السعودي الإعلان بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن سعادتهم به وانتشار الثقافة العربية بين لاعبي العالميين وعائلاتهم.



وبرونا بيانكاردي، صديقة نيمار، عارضة أزياء ومؤثرة برازيلية، تبلغ من العمر 29 عامًا؛ إذ إنها ولدت في أبريل من عام 1994.



بدأت علاقة نيمار بصديقته الحالية في 2021، وأعلنا خطبتهما رسميًا في 2022، ومرا بفترة انفصال قبل أن يعودا أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نيمار في فبراير 2023، ولديه منها ابنة صغيرة تدعى "مافي"، وتظهر دائما مع النجم البرازيلي في تدريبات الهلال.



وشارك نيمار أخيرا في احتفالات النادي باليوم الوطني السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على منصة "إكس"، يوم الخميس الماضي، لقطات لنيمار مرتديًا الزي الوطني السعودي، ويرقص بالسيف على طريقة "العرضة" الشهيرة.

ويبتعد نيمار عن مباريات الهلال في الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم جاهزيته، بعد معاناته من إصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال أكتوبر الماضي.



ومن المقرر أن يعود نيمار للمشاركة مع فريق الهلال في المباريات مرة أخرى بعد شهر من الآن، حتى يكون تعافى بشكل كامل من الإصابة، حسب ما ذكرت التقارير الصحفية السعودية.



وقرر الهلال رفع اسم نيمار من قائمة الفريق لهذا الموسم 2024/2025، ولكنه سيعود مرة أخرى في يناير 2025 بشكل طبيعي.



ويستعد الهلال لمواجهة غريمه الاتحاد، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري السعودي.