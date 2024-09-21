أبشر بي.. صديقة نيمار تفاجئه بجملة عربية (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ظهر البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، في إعلان لإحدى شركات العطور السعودية الشهيرة رفقة صديقته برونا بيانكاردي، إذ تحدثت الأخيرة فيه باللغة العربية.
ويظهر نيمار خلال الإعلان مرتديا الزي السعودي كاملا ويركب السيارة بجانب صديقته، قبل أن يقوم بوضع العطر على ملابسه، ويسألها "تعرفي تسوقين السيارة؟"، لتجيبه بالعربية: "أبشر بي".
وتداول الجمهور السعودي الإعلان بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن سعادتهم به وانتشار الثقافة العربية بين لاعبي الدوري العالميين وعائلاتهم.
وبرونا بيانكاردي، صديقة نيمار، عارضة أزياء ومؤثرة برازيلية، تبلغ من العمر 29 عامًا؛ إذ إنها ولدت في أبريل من عام 1994.
بدأت علاقة نيمار بصديقته الحالية في 2021، وأعلنا خطبتهما رسميًا في 2022، ومرا بفترة انفصال قبل أن يعودا أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نيمار في فبراير 2023، ولديه منها ابنة صغيرة تدعى "مافي"، وتظهر دائما مع النجم البرازيلي في تدريبات الهلال.
وشارك نيمار أخيرا في احتفالات النادي باليوم الوطني السعودي.
ونشر الحساب الرسمي للهلال على منصة "إكس"، يوم الخميس الماضي، لقطات لنيمار مرتديًا الزي الوطني السعودي، ويرقص بالسيف على طريقة "العرضة" الشهيرة.
ويبتعد نيمار عن مباريات الهلال في الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم جاهزيته، بعد معاناته من إصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يعود نيمار للمشاركة مع فريق الهلال في المباريات مرة أخرى بعد شهر من الآن، حتى يكون تعافى بشكل كامل من الإصابة، حسب ما ذكرت التقارير الصحفية السعودية.
وقرر الهلال رفع اسم نيمار من قائمة الفريق لهذا الموسم 2024/2025، ولكنه سيعود مرة أخرى في يناير 2025 بشكل طبيعي.
ويستعد الهلال لمواجهة غريمه الاتحاد، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري السعودي.
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