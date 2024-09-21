برونزية لمنتخب الكراتيه في القتال الجماعي ببطولة آسيا

ووصل المنتخب الوطني للعب على الميدالية البرونزية بعد فوزه في مباراته الأولى على المنتخب السعودي 3-0 ، وفي الثانية على المنتخب التايلندي 3-0، وخسر في مباراته الثالثة أمام المنتخب الكازاخي 2-3، وحقق الميدالية البرونزية بعد فوزه على العراق 3-0.

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