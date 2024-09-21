برونزية لمنتخب الكراتيه في القتال الجماعي ببطولة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد - نال المنتخب الوطني للكراتيه للرجال اليوم الميدالية
البرونزية في منافسات القتال الجماعي ببطولة آسيا للكبار، المقامة في مدينة
هانغتشو الصينية ومثل المنتخب كل من زكي أبو قاعود، ومحمد
الجعفري، وعبد الرحمن المصاطفة وعمر شقرة وعفيف غيث.
ووصل
المنتخب الوطني للعب على الميدالية البرونزية بعد فوزه في مباراته الأولى على المنتخب
السعودي 3-0 ، وفي الثانية على المنتخب التايلندي 3-0، وخسر في مباراته الثالثة
أمام المنتخب الكازاخي 2-3، وحقق الميدالية البرونزية بعد فوزه على العراق 3-0.
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